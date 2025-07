Slušaj vest

Brojna svedočanstva govore o strašnim uslovima i stalnim smaknućima koji su vladali u Jasenovcu.

Izveštaj Vojislava Prnjatovića, Srbina iz okoline Jasenovca koji je jedno vreme proveo kao zatvorenik logora, koristili su brojni autori i amaterski istortičari.

Pozicija Jasenovca

- Jasenovac je varošica, koja leži na samome ušću reke Une u Savu. Od železničke stanice Jasenovac varošica je udaljena 20 km. Usred varoši nalazi se jedna veća dvokatna zgrada u kojoj je smešten „ustaški tabor-Jasenovac".

Nizvodno niz Savu jedno 2—3 km, a na ušću reke Lonje u Savu podignut je na imanju i fabričkom prostoru firme Bačić i drug, Jasenovac, sam zatočenički logor. Logor se nalazi na močvarnom i podvodnom terenu, te je opkoljen nasipima, koji ga štite od poplava.

Kako je logor sa svih strana opkoljen vodom i močvarama, a sa selom Jasenovac vezan jedino jednim jedinim dobro čuvanim putem, te je beg iz logora pod normalnim prilikama nemoguće.

1/11 Vidi galeriju Spomenik na mestu nekadašnjeg logora Jasenovac gde je pobijeno više stotina hiljada Srba Foto: Dorotea Vorkapić, Shutterstock

Logor Jasenovac se zove „sabirni" s toga, što je od 1941. god. postao centralni logor u koji se upućuju novi zatočenici, a Jasenovac ih zatim dalje raspoređuje po ostalim filijalnim logorima.

Tako je Jasenovac u neposrednoj svojoj blizini imao 4 filijalna logora i logor u Staroj Gradiški. Tokom jeseni i zime 1941. i 1942. u Hrvatskoj su likvidirani svi muški zatočenički logori osim Jasenovca sa njegovom filijalom u Staroj Gradiški.

- Krajem januara 1942. god. konačno je likvidiran logor „Danica" u Koprivnici, a njegovi zadnji zatočenici Srbi su premešteni u Jasenovac. Tako da danas postoji samo jedan jedini muški zatočenički logor i to Jasenovac sa filijalom u Staroj Gradiški, piše Prnjatović

"Imanje i fabrički prostor firme Bačić i drug u Jasenovcu izabra to je za jasenovački logor po mom mišljenju zbog sledećih razloga:

a) što je na podvodnom i nepristupačnom terenu, pa je beg iz njega nemoguć, a osim toga vodom i močvarama odsečen je od ostalog sveta, pa se ne može ni na koji način održavati kontakt između logora i spoljnog sveta

b) što se na tom terenu nalaze fabrička postrojenja firme Bačić i drug, a što je sve zaplenjeno u korist Hrvatske države jer je Bačić emigrirao u Srbiju."

Šta su ustaše prvobitno htele?

Naime, namera je ustaša, da od Jasenovca naprave jedan ne samo sabirni nego i jedan radni industrijski logor, budući da su na terenu podignute već veće i dobre tvorničke radionice za izradu lanaca, kovačnice, bravarije, kleštara, limarija, tapecireraj, puškarnica, auto mehanička radionica, stolarija, kolarija, elektroinstalaterska radionica, ciglana, parna pilana, te parna električna centrala, koja podjednako daje svetlo i samom mestu Jasenovac.

Stara Gradiška zadržana je kao filijala logora Jasenovac upravo takođe s napred iznetih razloga jer je logor smešten u staroj kaznionici, a u kojoj se takođe nalazi niz važnih i dobro uređenih radionica. Posebna se pažnja poklanja šnajderskoj i cipelarskoj radionici. Te dve radionice rade sa velikim brojem zatočenika mahom Jevreja a za potrebe ustaške, Hrvatske vojske i sl.

Na prostoru od Jasenovca do Stare Gradiške ima nekoliko većih i lepih poljoprivrednih imanja, čiji su vlasnici Srbi.

Kako su oni delom svojevoljno, a delom prisilno iseljeni, to su ta imanja sada zaplenjena pa predana logoru Jasenovac na korišćenje. Na obradu tih imanja upućeni su zatočenici iz Jasenovca i Stare Gradiške i to mahom samo Jevreji, budući da ustaše u njih imaju veru, da neće pobeći.

Tek tu i tamo je poslat po koji Srbin i to kao stručnjak kada se među Jevrejima nije mogla naći zamena.

Život u paklu Jasenovca

Kako navodi dalje, stambene prilike treba podeliti u dva vremenska perioda i to:

1) period do dolaska međunarodne komisije u logor (6. 1-1942. g.)

2) od toga dana pa na ovamo.

Kada se saznalo, da će doći međunarodna komisija da pregleda logor i zatočenike, tada je ustaška uprava odredila, da zatočenici na brzu ruku, konac meseca januara i početkom februara 1942. godine podignu 6 komada modernih baraka Nemačkog sistema za sklapanje, zatim jednu baraku za bolnicu, 1 baraku za ambulantu, te jednu baraku za kuhinju.

Srbi zatočenici radeći danju i noću sve su to podigli u jednom rekordnom roku od par dana. Pri tom treba istaknuti da je sav rad obavljen usred najveće zime, a pri temperaturi od 20 do 33 stepena Celzijusa ispod nule.

To zidanje baraka zatočenici Srbi su u velikom broju platili svojim životima, jer su se razboleli, a kako su već bili iscrpljeni te su naglo umirali, ili su ih pak ustaše ubijali kao dalje nepotrebne.

1/11 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

Kada su početkom februara bile gotove nove barake za stanovanje zatočenika, tada su zatočenici prešli na stanovanje u njih, a stare su barake srušene. S tim datumom počinje novi bolji period za zatočenike. U svaku baraku stati oko 160 zatvorenika.

U baraku su smešteni boksovi sa dva ležaja. Svaki boks ima po 6 zatočenika i to na prvi sprat trojicu i na drugi sprat trojicu.

Tako je konačno nakon toliko meseci svaki zatvorenik dobio bar svoj ležaj, i omogućeno mu je koliko toliko, da se brine o svome ležaju i svojim stvarima. Nažalost te su barake podignute na podvodnom terenu, pa su prilikom zadnjih poplava Save i Lonje probijeni nasipi, a barake poplavljene, dok su zatočenici po noći evakuisani na stanovanje po radionicama gde rade i na ciglanu.

Zbog toga su zatvorenici ponovo ostali bez jedinog svog dobra — ostali su bez svojih stanova, svojih ležajeva, pa se s toga danas nalaze u teškom položaju. Ustaška uprava uvidevši i sama neodrživost novostvorenog stanja odlučila je, da jedan deo zatvorenika premesti privremeno u logor Stara Gradiška. Tako je u vremenu od 23. do 24. 1942. iz Jasenovca prevedeno u St. Gradišku oko 500 zatočenika i tamo su privremeno smešteni. Oni će delom biti poslani na razne ekonomije na rad (mahom Jevreji), a drugim delom će biti vraćeni u Jasenovac čim voda opadne i mogne se opet stanovati u barakama u Jasenovcu.

- U Jasenovcu je ostalo oko 400 zatvorenika, koji Imaju za dužnost da održe rad radionica, te da sukcesivno kako voda opada sakupljaju poplavljeni materijal i urede logor. Higijenske prilike u logoru Jasenovac su više nego očajne. One su stvarno ubitačne - obrtne. Pored loših stanova treba istaknuti u Jasenovcu u logoru nema vode. Postoji jedan jedini bunar pokraj ustaške kuhinje. Na taj bunar zatvorene smeju dolaziti. Zatvorenicima tako nije preostalo ništa drugo nego da konzumiraju vodu iz zagađenih bara; koje su leglo bolesti. Voda nije za piće. Može se piti samo prokuvana. Tom vodom se služe i zatočeničke kuhinje. Zbog nestašice vode zatočenici se nisu mesecima i mesecima prali, a o nekom kupanju nije moglo biti ni govora. Za vreme zimskih snežnih dana zatvorenici su koristili sneg za pranje (trljanje snegom).

Bolest i glad

-Tek pred dolazak međunarodne komisije ustaše uviđaju potrebu, da se za zatočenike podigne kakav takav bunar. I zbilja bunar je iskopan za 2 dana kod nove kuhinje. Time je omogućeno zatočenicima da dođu do vode neophodno potrebne za piće (i ako tu bunarska voda nije zdrava) i za pranje. Od toga dana zatvorenicima je pružena prilika da se umivaju i kako tako očiste i peru. Kako je u logoru zavladala velika ušljivost, pa su uši sa zatočenika prešle i na same ustaše, to su ustaše pred dolazak međunarodne komisije dovezli dva poljska vojnička kotla dezinfektora, koji su smešteni u jednu primitivnu baraku. Zatim je prema skromnim i primitivnim sredstvima pristupljeno dezinfekciji i dezinsekciji zatočenika i njihovih stvari. Rezultat je bio taj, da su posle dezinfekcije zatočenici po desetak dana bili čisti i bez ušiju, ali su se zatim opet zaušili od drugih. Ustaše bojeći se da ne dođe do kakvih infektivnih bolesti a posebno tifusa naredili su da se dezinfekcija vrši stalno po grupama i na taj način suzbije ušljivost. Te sve mere su preduzete toliko kasno da se može slobodno tvrditi, da će zatvorenici i nadalje u jakoj meri ostati ušljivi.

Kanalizacije u logoru nema. WC-i - latrine su poljske (poljske jame iskopane pozadi baraka). Po noći se nužda vrši u samim barakama u kante, koje se ujutru iznose i prazne. Obzirom na to smrad po noći u barakama je veoma velik, a sa zdravstvenog gledišta je to posve i jako štetno. Poljske latrine kada se napune zatrpaju se plitkim slojem zemlje, koga kiše speru.

Tek meseca 1942. god. pred dolazak međunarodne komisije podignuta je ambulanta i bolnica. Pre toga ni ambulanta a kamoli bolnica nisu postojali. Do tog vremena bolesnici su ležali u stambenim barakama sa ostalim zdravim zatočenicima. Nisu imali nikakve nege niti pomoći, te su bili prepušteni sami sebi i Božjoj milosti. Redovna je pojava bila, da je svakog jutra u baraci osvanulo po nekoliko mrtvaka.

Od početka februara 1942. otpočele su radom ambulanta i bolnica. Međutim, zatočenici su se veoma nerado i tek u najvećoj nuždi služili ambulantom i bolnicom, a to s stoga što su ustaše svake dve do tri nedelje upadale predveče u ambulantu i bolnicu, te bolesnike podigli i isterali, pa ih zatim „likvidirali" (ubili). Ubijanja su sevršila pred bolnicom, a nekad na samom groblju.

Deca u Jasenovcu Foto: printscreen/youtube/ War Stories

Zbog te činjenice zatvorenici su teškom mukom išli u ambulantu i bolnicu, ali sila Boga ne moli, pa tako i bolest je naterala — hoćeš nećeš — već rezignirane i apatične bolesne zatočenike da traže lek pod smrtnom opasnošću.

- Ishrana bolesnika je bila ispod svake kritike. Čak i za zatočenički logor ispod svakog očekivanja. U principu zatočenici su trebali dobiti tri put hranu na dan (ujutru, u podne i na veče), međutim u praksi smo dobijali mahom samo dva obroka hrane i to u podne i na veče, a tek tu i tamo pokatkad i ujutru. Jutarnja supa (kada smo je dobili ) bila je tzv. "ajnpren" juha.

Kakva je ta supa bila neka kaže sama činjenica, tj. na 1.000 zatočenika dato je svega 4 kg brašna na zapršku bez masti. Ručak se sastojao od kuvanog graška ili kupusa pripremljenih bez masti. Tek tu i tamo je kad kada data po koja kila masti za začin jela. Večera se takođe sastojala od supe od graška ili kupusa, a katkada od kuvanog krompira u ljusci (3 komada za večeru). Hleba nismo mesecima ni videli a kamoli ga dobili. Tek od 22. 1942. god. a obzirom na iscrpljenost zatočenika i predstojeće velike prolećne radove odlučile su ustaše, da zatvorenicima daju dnevno po 1/4 kruha kukuruznog (20 dkg). Tako slaba ishrana, a težak rad i nehigijena, izvršili su svoje. Svi zatvorenici su odreda jako mršaveli i slabili a što ih je direktno zatim vodilo u smrt, jer kad obole i iznemognu tada bivaju redovno „likvidirani".

"Rad oslobađa"

Za celo vreme logorovanja zatvorenik se sam ima da brine za svoje oblačenje, obuvanje i posteljinu. Prilikom dolaska u logor ustaše zatočenicima oduzmu sve vrednije stvari, pa tako i svu suvišnu obuću, odeću, rublje, deke, toaletni pribor itd. dakle zatvorenik u 90 od 100 slučajeva ostane samo u jednom odelu, jednim parom cipela, jednim na sebi odelom itd. Kako svi zatočenici moraju da rade i to po svakom vremenu, ta se odjeća i obuća brzo poderu.

Sada je zatočenik primoran da si nabavi drugu odeću i obuću. Mahom zato svaki to postizava preko „grobara" koji sa mrtvih zatočenika prilikom sahrane skidaju odelo i veš. Grobari te stvari daju svojim prijateljima delom bez naknade, a delom traže naknadu u hrani ili cigaretama (šverc cigareta). Na taj način zatvorenici postižu da ne ostanu goli i bosi. Po propisu ustaša svi zatočenici moraju bez izuzetaka da rade.

- Niko ne sme biti besposlen osim bolesnika smeštenih u bolnici i ambulanti, piše Prnjatović

U principu razlikujemo dve vrste rada:

1) spoljni rad,

2) unutrašnji rad.

Natpis u logoru Jasenovac Foto: printscreen/youtube/war stories

Radnici određeni za spoljni rad vrše najgrublje i najteže poslove kao: istovar i utovar robe i materijala u železničke vagone (logor ima industrijski vagon vezan sa glavnom železničkom prugom), prenos građevinskog i ostalog materijala, podizanje baraka, zidanje zgrada, čišćenje snega, podizanje i održavanje nasipa itd.

- Drugi deo zato ekipa mahom zanatlija zaposlen je u „lančari" i „obrtnoj grupi" i to kao: kovači, podšivači, limari, bravari, tapacireri, puškari, auto-mehaničari, elektroinstalateri, stolari, kolari, šnajderi, cipelari, brijači, keramičari, staklari, vešeri itd. te kao radnici ciglane.

Oko 15 zatočenika zaposleno je na logorskoj ekonomiji, kao: stalari, kočijaši, kravari i muzari, senari, mesari, kobasičari, čuvari i negovatelji životinja kuvari, nosači drva i vode. Na kraju oko 25 zatočenika tzv. „grobara" zaposleno je svakodnevno na kopanju grobova i sahrani mrtvaca.

Njihova je dužnost da svakoga dana postoji iskopana dugačka raka oko 15 metara za sahranu ubijenih i umrlih. To je svakidašnja predostrožnost jer svakog dana može ustašama da se pruži prilika za masovno ubijanje (ubijanje pri dolasku u logor, ubijanje iz „nastupa", ubijanje na radu, ubijanje iz bolnice, ubijanje po kazni, te umrli). Svi radovi obavljaju se pod strogim nadzorom zatvorenika, kao i samih ustaša.

Rad kroz celo vreme mora biti brz, energičan i intenzivan.

Radi od 8 do 12 sati pre podne i od 1 do 6 posle podne.

U važnijim slučajevima, koji su vrlo česti radi se bez obzira na vreme neprekidno dok se rad ne završi. Svaka labavost u radu, svaki propust i si. kažnjavaju ustaše na licu mesta smrću.

Disciplina je u logoru „gvozdena". Logor nema propisanog nikakvog pravila o životu i disciplini u njemu, niti postoje disciplinske kazne i postupci. Svaki pojedini ustaša ima pravo bez ikakve odgovornosti da ubije zatočenika čim to nađe za shodno. Što to znači nije potrebno opisivati nego savesno i s tim samo konstatovati da ne prođe niti jedan dan, a da bar jedan jedini ustaša ne iskoristi to svoje pravo.

Kao što je napred izloženo logor Jasenovac je ograđen 5 m. visokom žičanom ogradom, koja je široka 3 m osim toga oko logora je voda i močvare.

Logor sa ostalim svetom vezan je samo jednim jedinim strogo čuvanim putem. Zbog toga svaki kontakt između zatočenika i spoljnog sveta je nemoguć.

Nadalje isto je tako nemoguće civilima posetiti logor ili zatočenike, to je najstrože zabranjeno. Dalje, zatvorenici ne mogu pisati nikome, a niti pisma ma od koga primati. Isto tako ne mogu primati niti slati pakete. Svaki ma i pokušaj dopisivanja ili si. kažnjava se odmah smrću. Objavljeno je do duše da će zatvorenici počevši od 1. aprila 1942. god. moći dva puta mesečno pisati i dopisnice službenog formata svojim bližim, te od njih primati odgovore, a sve u veličini od 20 reči. Isto tako da će zatvorenici moći primati jedanput mesečno pakete u težini do 5 kg. Da li će se to u istinu i ostvariti nemoguće je reći...