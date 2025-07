- Dugoročna prognoza predviđa nastavak nadprosečnih temperatura vazduha i u avgustu. To je gotovo sigurno. To znači da će biti vrelih dana. Ne znam hoće li biti toplotnih talasa koji mogu delovati na ljudsko zdravlje, ali verovatno će ih biti. Kada su vreli dani, dovoljna je samo mala količina hladnog, vlažnog i nestabilnog vazduha da dođe do oluje - objasnio je Vakula.

Najniža temperatura vazduha od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna od 29 do 34, u Dalmaciji i do 36 °C.