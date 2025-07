Zbrinut na odeljenju neurohirurgije

Policija istražuje napad, ali još nema hapšenja

"Ima napuklu lobanju"

Teo: "Skakali su mi po telu dok nisam izgubio svest"

- Rekao mi je: "Jedan mi je prišao s leđa i udario me. Kad sam se okrenuo, petorica iz obezbeđenja su me napala. Pokušao sam da se udaljim, ali su me oborili i počeli da me tuku. Skakali su mi po telu dok nisam izgubio svest" - ispričala je majka.