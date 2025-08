- Sve se dogodilo sinoć. Ubica je poludeo jer je ubijeni mladić D. J. oteo njegovu devojku, pa je odlučio da počini ovaj strašni čin. Šuma je puna vojnika sa puškama. Kod devojke sa kojom je ubijen je puna policajaca. Navodno je otrčala do kuće svog komšije kada se to dogodilo, a on je pucao na kuću - prepričava dobro obavešteni komšija detalje neviđenog užasa u Bereku.