Od sredine juna, kanalizacija se redovno pojavljuje na jedinoj prilaznoj stazi koja vodi do plaže.

- Svake večeri tako smrdi, nepodnošljivo je. Niko me ne može ubediti da je to samo voda– vidite da je plava i crna, a smrad je užasan. To je sramota i opasnost za sve nas - rekla je jedna meštanka za hrvatske medije.