- Prebilovci su posebno mesto u srpskom narodu, srpskom sećanju i tom tugovanju. Prebilovci nisu bilo kakvo mesto i nije bio samo jedan od zločina. To je mesto gde su muškarci otisli u polje, ustaše su im zarobile žene i decu, sproveli su ih prema Čapljini i sve su ih sutradan pobili i bacili u jame. Sećam se postoji jedan detalj, na kamionima je pisalo "Čistite jame, trebaće vam opet". Toliko o Hrvatima i njihovom razumevanju šta su učinili - rekao je Marko Lakić, novinar Politike.

- Ne razumeju oni, koliko to nas boli...I, prosto je neverovatno to povampireno ustašstvo jer uglavnom su to mlađi, deca koja nisu ni bila rođena za vreme onog rata. Pa ne znam, zašto su oni ostrašćeni - zaključuje Lakić.