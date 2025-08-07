Slušaj vest

Opštinsko državno tužilaštvo u Novom Zagrebu podiglo je optužnicu protiv taksiste koji se tereti da je počinio bludni čin nad putnicom tokom noćne vožnje u avgustu prošle godine.

Prema optužnici, vožnja je naručena putem aplikacije, a incident se dogodio oko 23:20 na Remetinečkoj cesti, nakon što je vozač, uzbekistanski državljanin, skrenuo sa uobičajene rute i zaustavio vozilo u ulici bez osvetljenja u blizini Osnovne škole Savski gaj.

Tamo se, navodi u optužnici, vozač nagnuo nad suvozačicom koja je sedela na zadnjem sedištu i počeo da joj dodiruje noge i genitalije kroz odeću. Kada je pokušala da izađe, on ju je čvrsto zgrabio za ruku da bi je zaustavio. Uspela je da otvori vrata i pobegne, ali je muškarac potom krenuo ka njoj u svom vozilu, izašao i krenuo ka njoj. Odmaknuo se tek kada je video da razgovara mobilnim telefonom.

Optuženi Uzbekistanac je u svoju odbranu naveo da mu je navigacioni sistem dao pogrešan smer tokom vožnje, pa je morao da zaustavi vozilo da bi se okrenuo. Tvrdi da se suvozačica potom sama udaljila od automobila, da se nisu fizički dodirnuli i da je bio šokiran izveštajem. Kaže da je, kada je čuo za žalbu preko aplikacije, sam otišao u policiju.

Opštinski sud u Novom Zagrebu prihvatio je zahtev za krivični nalog i proglasio vozača krivim. Osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci, sa rokom provere od dve godine. Ukoliko u tom periodu ne počini novo krivično delo, kazna zatvora se neće izvršavati.