Varaždinska policija je završila krivičnu istragu nad tridesetogodišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, uključujući krađu vozila, falsifikovanje isprava i tešku krađu.

Prema policijskim sumnjama, osumnjičeni je sredinom jula na području Varaždina ukrao vozilo marke Audi RS7, procenjene vrednosti oko 110.000 evra.

Ukradeni automobil je prvo sakrio u garaži na svojoj adresi, a zatim ga je koristio bez registarskih tablica, a kasnije i sa tablicama koje nisu u njegovom vlasništvu, koje je takođe ukrao na području Varaždina.

Na ovaj način je počinio krivično delo falsifikovanja isprava.

Pored toga, tridesetogodišnjak se sumnjiči da je zajedno sa dvadesetsedmogodišnjakom, koristeći isti ukradeni automobil, provalio u prodavnicu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu i ukrao robu u vrednosti od oko 6.000 evra, čime je počinio krivično delo teške krađe.

Na osnovu naloga Županijskog suda u Varaždinu, izvršeni su pretresi domova obojice osumnjičenih. Tom prilikom, policija je pronašla i oduzela ukradene predmete, Audi RS7, nekoliko registarskih tablica, nekoliko mobilnih uređaja, vazdušnu pušku, vazdušne soft pištolje, kao i različite količine droge – marihuane, kokaina i biljaka koje podsećaju na indijsku konoplju.

Ukradeni predmeti biće vraćeni vlasnicima.