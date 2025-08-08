MAJKA PAPRENO PLATILA APARTMAN, A DETE JOJ SE PROBUDILO SA UJEDIMA "Ima 30 uboda po telu! Mislili smo da su komarci, ali su u apoteci rekli..."
Letovanje jedne porodice, navodno na Jadranskom moru, pretvorilo se u noćnu moru nakon što su, kako tvrde, u iznajmljenom apartmanu na moru otkrili stenice.
Majka je ispričala da je nakon prve noći njihovo dete imalo više od 30 ujeda.
- Isprva smo mislili da su komarci, jer ih je u sobi bilo mnogo. Postavili smo aparate protiv komaraca, ali ujedi su se nastavili pojavljivati - kaže ona.
Sumnja je pala na stenice nakon posete lokalnoj apoteci, gde im je rečeno da ujedi nisu od komaraca.
- Kasnije smo ih i sami videli na krevetu - dodaje majka.
Porodica je kontaktirala vlasnicu apartmana, koja je negirala mogućnost prisustva stenica i istakla da je prostor čist.
- Apartman na prvi pogled deluje uredno, ali je stariji i ne znamo kada je poslednji put dubinski očišćen - navode gosti, koji apartman plaćaju 80 evra po noći.
U komentarima su se odmah javili ljudi koji su ženi sugerisali da napusti smeštaj i tuži vlasnicu i da tužbu potkrepi papirima, nakon što je odvede kod doktora, koji će joj potvrditi da su u pitanju stenice.
Takođe, bilo je i onih koji su joj savetovali da ljubazno vlasnici traži novac nazad i da napusti apartman kako bi se izvršila deratizacija.
Ovaj slučaj otvara pitanje kontrole i održavanja turističkog smeštaja, posebno u periodu letnje sezone kada je promet gostiju veliki, a higijenski standardi od presudne važnosti.
Iako nije navedeno gde se ovo desilo, prema komentarima ljudi pretpostavlja se da je bilo negde na hrvatskom primorju.
