Majka je ispričala da je nakon prve noći njihovo dete imalo više od 30 ujeda.

- Isprva smo mislili da su komarci, jer ih je u sobi bilo mnogo. Postavili smo aparate protiv komaraca, ali ujedi su se nastavili pojavljivati - kaže ona.

Sumnja je pala na stenice nakon posete lokalnoj apoteci, gde im je rečeno da ujedi nisu od komaraca.

- Kasnije smo ih i sami videli na krevetu - dodaje majka.

Porodica je kontaktirala vlasnicu apartmana, koja je negirala mogućnost prisustva stenica i istakla da je prostor čist.

- Apartman na prvi pogled deluje uredno, ali je stariji i ne znamo kada je poslednji put dubinski očišćen - navode gosti, koji apartman plaćaju 80 evra po noći.

U komentarima su se odmah javili ljudi koji su ženi sugerisali da napusti smeštaj i tuži vlasnicu i da tužbu potkrepi papirima, nakon što je odvede kod doktora, koji će joj potvrditi da su u pitanju stenice.

Takođe, bilo je i onih koji su joj savetovali da ljubazno vlasnici traži novac nazad i da napusti apartman kako bi se izvršila deratizacija.

Ovaj slučaj otvara pitanje kontrole i održavanja turističkog smeštaja, posebno u periodu letnje sezone kada je promet gostiju veliki, a higijenski standardi od presudne važnosti.

Iako nije navedeno gde se ovo desilo, prema komentarima ljudi pretpostavlja se da je bilo negde na hrvatskom primorju.