Na Fejsbuk stranici "Prometne zgode i nezgode" objavljen je snimak mladića koji vozi električni trotinet levom trakom brze saobraćajnice utunelu. Nije precizirano gde i kada je snimak nastao, ali izgleda da je snimljen u Dalmaciji. Mladić nosi kacigu, dok se iza njega formirala kolona automobila koji mu trube, piše Index.hr.

Ispod objave nizali su se komentari korisnika Fejsbuka koji zahtevaju strože kazne i oštrija pravila za vozače trotineta.

"Zabrana polaganja vozačkog ispita na 10 godina", "Vreme je da se uvedu vozačke dozvole", "Samo što veće kazne! Ovo je nenormalno", pišu korisnici ispod snimka.

Drastičan porast nesreća s trotinetima

U prvoj polovini ove godine zabeleženo je 257 saobraćajnih nesreća sa povredama u kojima su učestvovali električni trotineti u Hrvatskoj, što je gotovo tri puta više nego prošle godine.

Posebno zabrinjava petostruko veći broj teških povreda mozga, kao i činjenica da čak 40% povređene dece ima manje od 14 godina, iako im je vožnja trotinetom zakonski zabranjena.

Samo u poslednjih nekoliko nedelja u Hrvatskoj je zabeležen niz ozbiljnih nesreća sa decom na električnim trotinetima širom Hrvatske. Kod Bjelovara je 13-godišnjak, koji je vozio bez kacige i pod dejstvom alkohola, udario trotinetom u most i završio na intenzivnoj nezi sa teškim povredama glave i višestrukim prelomima.

U Osijeku su u roku od dva dana teške povrede zadobila dva dečaka - jedan je ušao u raskrsnicu bez kacige i sudario se s automobilom, a drugi je pao sa trotinetom. Na ostrvu Brač dvojica maloletnika povređena su prilikom pada sa trotinetom, dok je šesnaestogodišnjak završio na respiratoru u bolnici u Splitu.

Ovi slučajevi sve češće postaju pravilo, a među najtežim povredama lekari beleže potrese mozga, prelome kostiju lica i trajne neurološke posledice.

Kazne od 30 do 130 evra

Mladi često voze električne trotinete bez obaveznih kaciga, sa slušalicama u ušima, pa čak i u paru, neretko i po prometnim saobraćajnicama poput Jadranske magistrale. Iako zakon ograničava brzinu na 25 kilometara na sat, uklanjanjem blokade mnogi trotineti mogu dostići i do 80 kilometara na sat.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da električnim trotinetima na javnim površinama smeju upravljati samo osobe starije od 14 godina, a svi vozači, bez obzira na godine, moraju tokom vožnje nositi zaštitnu kacigu. Nije dozvoljeno voziti trotinet u paru niti koristiti slušalice na oba uha.

U zavisnosti od vrste prekršaja, kazne za odrasle se kreću od 30 do 130 evra po prekršaju. Ako dete mlađe od 14 godina bude zatečeno u vožnji, odgovorni su odrasli (roditelj ili staratelj) koji i plaćaju kaznu.

Evropske zemlje su preduzele različite mere za smanjenje broja nesreća sa električnim trotinetima, poput zabrane vožnje po trotoarima i ograničenja brzine u Francuskoj, strožih tehničkih zahteva i pojačane kontrole u gradovima u Nemačkoj, kao i obaveznih kaciga i polisa osiguranja za mlađe vozače u Italiji.

Švedska je ograničila snagu i brzinu trotineta, dok Austrija zahteva kacige za mlađe od 12 godina i vožnju po biciklističkim stazama. Pored toga, Belgija i Danska ulažu u biciklističku infrastrukturu, što je već dovelo do smanjenja broja nesreća.