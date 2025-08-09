Slušaj vest

Na severnom Jadranu duvaće slaba do umerena bura koja će tokom večeri pojačati, dok će u Dalmaciji sredinom dana i poslepodne vetrovi biti jugozapadni i severozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 19 stepeni, a na obali od 21 do 27 stepeni. Najviše dnevne temperature biće između 32 i 37 stepeni, dok se u unutrašnjosti Dalmacije očekuju i do 39 stepeni.

Za riječki region izdat je crveni meteoalarm zbog izuzetno visokih temperatura, dok je za ostatak zemlje na snazi narandžasti meteoalarm koji upozorava na veoma opasne vremenske uslove.

Zbog visokih temperatura i dalje važi upozorenje na toplotni talas, a većina regija biće pod velikom ili veoma velikom opasnošću od posledica vrućine.

Stanovnicima se savetuje da izbegavaju izlaganje suncu u najtoplijem delu dana, da se redovno hidriraju i da preduzmu sve mere zaštite kako bi izbegli toplotni udar i druge zdravstvene probleme povezane sa visokim temperaturama.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteHrvatskaSTRAŠNO NEVREME U HRVATSKOJ! Jezivi snimci sa primorja, ne vidi se prst pred nosom, ljudi zarobljeni na jahtama (VIDEO)
collage.jpg
HrvatskaŠOK SNIMCI NEZAPAMĆENE OLUJE U HRVATSKOJ! Munje udaraju u toplanu i avion! "Kuća mi se tresla" (FOTO/VIDEO)
Avion munja.jpg
HrvatskaHITNO UPOZORENJE! Drastična promena vremena u komšiluku, snimio satelit! Stiže termobarička dolina!
@DHMZ_HR.jpg
HrvatskaPOPLAVA NOSI SVE PRED SOBOM U ZAGREBU! Voda prodire u stambene zgrade, nezapamćen potop u glavnom gradu Hrvatske (FOTO)
nevreme.jpg