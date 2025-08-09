Slušaj vest

Na severnom Jadranu duvaće slaba do umerena bura koja će tokom večeri pojačati, dok će u Dalmaciji sredinom dana i poslepodne vetrovi biti jugozapadni i severozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 19 stepeni, a na obali od 21 do 27 stepeni. Najviše dnevne temperature biće između 32 i 37 stepeni, dok se u unutrašnjosti Dalmacije očekuju i do 39 stepeni.

Za riječki region izdat je crveni meteoalarm zbog izuzetno visokih temperatura, dok je za ostatak zemlje na snazi narandžasti meteoalarm koji upozorava na veoma opasne vremenske uslove.

Zbog visokih temperatura i dalje važi upozorenje na toplotni talas, a većina regija biće pod velikom ili veoma velikom opasnošću od posledica vrućine.

Stanovnicima se savetuje da izbegavaju izlaganje suncu u najtoplijem delu dana, da se redovno hidriraju i da preduzmu sve mere zaštite kako bi izbegli toplotni udar i druge zdravstvene probleme povezane sa visokim temperaturama.