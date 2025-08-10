Slušaj vest

Zagrebačka policija je juče objavila da je uhapsila jednog 62-godišnjaka u čijem je automobilu, na mestu vazdušnog jastuka na instrument-tabli, policijski pas tragačnanjušio 4,3 kilograma kokaina i heroin.

Automobil je policija zaustavila u petak na auto-putu radi kontrole i utvrdila da vozač "pežoa" splitskih registarskih oznaka koji on koristi, a u vlasništvu je njegove rođake, nema važeću vozačku dozvolu, te mu je dato obaveštenje o tom prekršaju.

Policajci su potom posumnjali da se radi o još nečemu i doveli službenog psa "Aresa" koji je tokom pregleda vozila reagovao na prisustvo droge.

Izmereno je 4.285 grama kokaina u četiri plastična paketa i 0,6 grama heroina u papirnatom paketiću.

Tako je 62-godišnjak pritvoren kao osumnjičeni za krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa droge. Za sada se ne zna kako je nabavio drogu.