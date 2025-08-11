Slušaj vest

Noćas malo pre tri sata izbio je veliki požar kod Jesenica, naselja u opštini Dugi Rat u Hrvatskoj.

To je Slobodnoj Dalmaciji potvrđeno iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) u Splitu.

Na snimcima sa društvenih mreža se vidi se kako se vatra širi na brdu iznad kuća i vatrogasci pokušavaju da odbrane objekte od plamenova.

Hrvatski list navodi da su na terenu 133 vatrogasca sa 44 vozila.

Veliki požar kod Splita

Navodi se da je požar aktivan, brane se objekti, a čeka se i pomoć kanadera.

- Jutros oko 02.54 sati iznad Sumpetra i Jesenica, tačnije kod naselja Staro Selo došlo je do požara i u toku je gašenje - saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Navodi se da je od 06.15 sati jutros za sav saobraćaj zatvoren put D8 od Mutograsa do Omiša.

Policijski službenici na terenu rade preusmeravanje saobraćaja i pružaju pomoć vatrogascima.