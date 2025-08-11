Slušaj vest

Noćas malo pre tri sata izbio je veliki požar kod Jesenica, naselja u opštini Dugi Rat u Hrvatskoj.

To je Slobodnoj Dalmaciji potvrđeno iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) u Splitu.

Na snimcima sa društvenih mreža se vidi se kako se vatra širi na brdu iznad kuća i vatrogasci pokušavaju da odbrane objekte od plamenova.

Hrvatski list navodi da su na terenu 133 vatrogasca sa 44 vozila.

Veliki požar kod Splita Foto: Facebook/Marijana Puljak

  Navodi se da je požar aktivan, brane se objekti, a čeka se i pomoć kanadera.

- Jutros oko 02.54 sati iznad Sumpetra i Jesenica, tačnije kod naselja Staro Selo došlo je do požara i u toku je gašenje - saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Navodi se da je od 06.15 sati jutros za sav saobraćaj zatvoren put D8 od Mutograsa do Omiša.

Policijski službenici na terenu rade preusmeravanje saobraćaja i pružaju pomoć vatrogascima.

Vozači se pozivaju da prate uputstva i naređenja policijskih službenika na terenu.

(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)

