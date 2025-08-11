Hrvatska
TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Radnik poginuo na železničkoj stanici u Slavoniji
Na železničkoj stanici Oriovac, u Brodsko-posavskoj županiji u Hrvatskoj, danas je poginuo 41-godišnji pružni radnik na kojeg je naletelo pružno vozio kompanije koja tamo izvodi radove.
Kako je potvrđeno, do naleta je došlo kad je vozilo kompanije Pružne građevine naletelo na svog 41-godišnjeg radnika.
Na mesto nesreće odmah je upućena hitna medicinska pomoć, ali mogli su samo da utvrde da je muškarac preminuo.
Uviđaj obavlja brodsko-posavska policija koja će utvrditi okolnosti događaja.
Kurir.rs/Index
