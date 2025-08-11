Slušaj vest

Kako je potvrđeno, do naleta je došlo kad je vozilo kompanije Pružne građevine naletelo na svog 41-godišnjeg radnika.

Na mesto nesreće odmah je upućena hitna medicinska pomoć, ali mogli su samo da utvrde da je muškarac preminuo.

Uviđaj obavlja brodsko-posavska policija koja će utvrditi okolnosti događaja.

Kurir.rs/Index

