Zoran Milanović je još jednom pozvao Plenkovića da pokrene proceduru priznavanje Palestine, a Evropsku uniju da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne saradnje s Izraelom, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

- Hrvatska mora imati stav, a ne samo slediti uputstva Brisela - rekao je Milanović.

Izrael je najavio zauzimanje preostala dva uporišta Hamasa u novoj ofanzivi u Gazi koja bi, prema očekivanjima, trebalo da bude brzo završena i okonča rat.

