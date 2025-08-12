Hrvatski predsednik Zoran Milanović najavu Izraela da okupira Gazu vidi kao plan etničkog čišćenja i poziva Vladu premijera Andreja Plenkovića i zemlje članice Evropske unije na hitno delovanje i priznavanje Palestine.
Hrvatska
VAŽNA PORUKA SA PANTOVČAKA! Milanović pozvao vladu Plenkovića i Brisel na HITNO priznavanje Palestine!
Slušaj vest
Zoran Milanović je još jednom pozvao Plenkovića da pokrene proceduru priznavanje Palestine, a Evropsku uniju da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne saradnje s Izraelom, prenosi B92 pisanje Tanjuga.
- Hrvatska mora imati stav, a ne samo slediti uputstva Brisela - rekao je Milanović.
Izrael je najavio zauzimanje preostala dva uporišta Hamasa u novoj ofanzivi u Gazi koja bi, prema očekivanjima, trebalo da bude brzo završena i okonča rat.
- Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Kurir.rs/B92
Reaguj
Komentariši