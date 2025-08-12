Slušaj vest

„Zaključani smo u našem smeštaju i ne puštaju nas napolje“, deo je uznemirujuće poruke koja je prošle nedelje stigla u jednu ustanovu, a koja je potom uzburkala Državni inspektorat i PNUSKOK.

To je bilo dovoljno da se prošlog petka počne proveravati prijavljena lokacija privatnog doma za starije osobe na širem području Svetog Ivana Zeline, kojim je upravljala - ili je upravljala do petka - Iva K. Š. (37), direktorka jedne firme iz Svetog Ivana Zeline.

Inspektori ih našli zaključane

I zaista, kada su inspektori stigli na inspekciju, dočekala su ih tri zaključana strana državljanina koji su, inače, spavali sa drugim kolegama u drugom objektu, na drugoj lokaciji.

Preduzetnica se suočava sa 30 dana iza rešetaka u zatvoru u Remetinecu jer joj je dežurni istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio pritvor.

Iako ju je policija prvobitno optužila za trgovinu ljudima protiv četiri indijske državljanki i jedne Filipinke, nakon ispitivanja u tužilaštvu - gde se branila ćutanjem - protiv nje je pokrenuta istraga zbog nezakonitog lišavanja slobode i neisplaćivanja zarada. Uznemirujuće su optužbe koje su protiv nje izneli strani radnici, starosti između 29 i 47 godina. Zbog siromaštva, počeli su da sastavljaju kraj s krajem i stigli su u Hrvatsku u poslednjih nekoliko meseci. Obećani su im poslovi, a zatim su im dati poslovi negovateljica i čistačica u društvu zelinske preduzetnice, koji je supruga policajca. Njihova agonija trajala je od kraja aprila do početka avgusta ove godine.

Lažna obećanja o plati i radu

Zasipani su lažnim obećanjima o vrsti i uslovima rada pre nego što su zaposleni u domu za stare i invalide, a pored toga što su imali problema sa isplatom plata, direktorka im je oduzimala i putne isprave pod izgovorom da će te isprave koristiti za dobijanje dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj.

Ali to nije bilo sve. Prema žalbi, 37-godišnja šefica ih je zaključala u objektu, koji je brinuo o desetak stanovnika.

- Radili smo šest dana u nedelji, 12 sati dnevno. Zabranila nam je da pravimo pauze, što znači da nisu smele biti duže od 10 minuta. Takođe je nama, radnicima, zabranila međusobnu komunikaciju, a trebalo je da dobijemo 800 evra mesečno za naš rad. U junu nam je nešto platila za maj, dok za jun nismo dobili ništa. Kada smo se žalili, pretila nam je da će nas otpustiti, prijaviti policiji i proterati iz Hrvatske - ispričali su strani radnici policiji.

Na posao su ih vozili članovi porodice osumnjičene žene, navodno njeni roditelji, koji, međutim, nisu bili obuhvaćeni krivičnom prijavom.

Pošto su zaposleni u domu sve vreme bili pod nadzorom i u strahu, tokom istrage se saznalo da su ih članovi porodice osumnjičenog po potrebi vozili i do bankomata, banke ili prodavnice.

Negira krivicu

Optužena direktorka, kako saznajemo, negira bilo kakvu krivicu.

- Redovno su radili, bili su slobodni i mogli su se kretati kako su želeli. Plate su im redovno isplaćivane u gotovini, a za jul još uvek nije bilo isplate jer nije dospela. Pasoši su im oduzeti na kratko vreme kako bi regulisali svoj status u Hrvatskoj. Što se tiče optužbe da su radili 12 sati dnevno, to je bila njihova odluka kako bi više zaradili. Nije bilo prisile. Ulaz u dom sa prednje strane je bio zaključan, ali postoji i sporedni ulaz koji je otvoren i kroz koji su radnici slobodno izlazili i odlazili u banku, u prodavnicu... Mislim da je jedna od njih podnela krivičnu prijavu samo zato što sam joj se požalila da ne zna da radi - kako saznaje Jutarnji, okrivljena Iva K. Š. je rekla policijskim istražiteljima.

Nakon što su PNUSKOK i Državni inspektorat izvršili raciju u domu, troje stanara je odlukom dežurnog socijalnog radnika premešteno na druge lokacije, dok su komšije bile zatečene postupkom.

- To je zatvorena porodica, ne druže se ni sa kim. Bilo je tamo problema, a vlasnici su strogi. Ali ono što nam najviše zagorčava život je taj deprez koji vidite ispred kuće. Širi se nepodnošljiv smrad jer se kanalizacija očigledno nepravilno ispušta iz te kuće - rekla nam je jedna od komšija iz ulice u kojoj se dom nalazi.