Policija je privela ženu (28) nakon što je u porodičnoj kući pronašla beživotno telo novorođenčeta, saopštila je dubrovačko-neretvanska policija.

Naime, nakon primljene dojave, policija je u večernjim satima subote, 9. avgusta, u porodičnoj kući osumnjičene pronašla beživotno telo novorođenčeta.

Osumnjičena majka je zbog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Na licu mesta je obavljen uviđaj, a telo novorođenčeta je prevezeno na Odeljenje za patologiju Opšte bolnice Dubrovnik, gde je obdukcijom utvrđeno da je smrt deteta bila nasilna.

Osumnjičeni je u sredu ujutru predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, uz krivičnu prijavu podnetu nadležnom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/24sata.hr)

