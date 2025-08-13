Slušaj vest

Ričard Dinar, vitalni 82-godišnji Amerikanac, postao je najstariji skakač koji je ikada skočio bandži sa Masleničkog mosta.

U utorak su organizatori adrenalinskih skokova objavili njegove fotografije na Fejsbuku, a scena je brzo postala hit na društvenim mrežama.

Bez trunke straha, Ričard je skočio sa visine od 56 metara sa zaraznim osmehom, izazvavši talas oduševljenja. Organizatori su ga u objavi opisali rečima: "Još uvek se smeši, još uvek je neustrašiv, još uvek obara rekorde. Hvala ti što nas sve inspirišeš, Ričarde!".

Objava je brzo sakupila stotine reakcija i komentara, među kojima se ističu: "Tako se živi", "Zbog ovih stvari će nam biti pomerena starosna granica za penzionisanje", "Sve najbolje za njega, kakva legenda", "Godine su samo broj", pa čak i duhovita poruka: "I ja ću skočiti, ali kad napunim 82. Plašim se pre toga..."