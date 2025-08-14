Slušaj vest

Žestoka tuča između nemačkih turista i lokalnih stanovnika izbila je u utorak između 18 i 19 časova u Klenovici, naselju kod Novog Vinodolskog u Hrvatskoj.

Sukob je započeo u jednom kafiću, gde je došlo do nereda, a potom se preselio na obalu, gde su se učesnici nastavili da se fizički obračunavaju.

Primorsko-goranska policija potvrdila je da je primila dojavu o tuči i narušavanju javnog reda i mira. Na teren su došli policija i interventna, a prema navodima očevidaca, deluje da je svemu "kumovao" alkohol.

- Ne znam oko čega su se posvađali, bili su vidno pijani. Dva policajca su došla i pokušala da smire situaciju, nakon čega je eskaliralo. Nisu mogli previše da reaguju, a jedan od Nemaca je dobio lopatom po glavi. Drugi je imao grabulje u rukama. Video prikazuje samo kraj makljaže - rekao je svedok.

Kako se saznaje, zbog eskalacije tuče je policiji, ali i građanima koji su pokušali da je spreče bilo je otežano da reaguju.

- Nisam mogao da se približim, bilo je opasno. Kao da su izgubili razum - rekao je jedan svedok.