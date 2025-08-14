Brojni građani su pokušali da se od snažnog nevremena sakriju na sinjskoj Pijaci
POTOP! STRAŠNO NEVREME POGODILO HRVATSKU: Nebo se "otvorilo" nad Zagorom i Sinjem, grmljavina i obilna kiša! Ljudi sede pod šatorom i gledaju u neverici (VIDEO)
Sinj i okolinu je opet pogodilo nevreme, čitatelji Slobodne javljaju da je - potop. I radarski snimci pokazuju da se nad Zagorom, a posebno Sinjem, otvorilo nebo, piše Slobodna Dalmacija.
Brojni građani su pokušali da se od snažnog nevremena sakriju na sinjskoj Pijaci.
- Grmljavina, pada nenormalno - javljaju iz Dicma, Krušvara, okolice Trilja, Sinja...
Na snimku ispod, vidi se narod koji sedi ispod šatora dok obilna kiša pada u Sinju.
A nevreme je stiglo i u Split.
Kurir.rs/Slobodna Dalmacija
