Nevreme je pogodilo Sinj i Split

Sinj i okolinu je opet pogodilo nevreme, čitatelji Slobodne javljaju da je - potop. I radarski snimci pokazuju da se nad Zagorom, a posebno Sinjem, otvorilo nebo, piše Slobodna Dalmacija.

Brojni građani su pokušali da se od snažnog nevremena sakriju na sinjskoj Pijaci.

- Grmljavina, pada nenormalno - javljaju iz Dicma, Krušvara, okolice Trilja, Sinja...

Na snimku ispod, vidi se narod koji sedi ispod šatora dok obilna kiša pada u Sinju.

A nevreme je stiglo i u Split.