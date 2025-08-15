Slušaj vest

Opatijska policija sprovela je krivičnu istragu nad dvadesetdvogodišnjim Hrvatom zbog sumnje da je teško povredio devetnaestogodišnjeg Ukrajinca.

Sumnja se da je on 1. avgusta, nešto posle ponoći u Opatiji, izašao iz svog automobila zadarskih registarskih tablica i prišao devetnaestogodišnjaku koji je hodao ulicom, fizički ga napao, udario ga više puta, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.

Povređeni devetnaestogodišnjak je zbrinut u Bolničkom centru Rijeka, gde je utvrđeno da je teško povređen.

Po završetku istrage, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, osumnjičeni dvadesetdvogodišnji mladić je krivično prijavljen nadležnom državnom tužilaštvu i predat pritvorskom nadzorniku.

