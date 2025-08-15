Hrvatska
TINEJDŽER PRETUKAO UKRAJINCA U OPATIJI! Izašđao iz automobila i prišao mu iz čista mira!
Slušaj vest
Opatijska policija sprovela je krivičnu istragu nad dvadesetdvogodišnjim Hrvatom zbog sumnje da je teško povredio devetnaestogodišnjeg Ukrajinca.
Sumnja se da je on 1. avgusta, nešto posle ponoći u Opatiji, izašao iz svog automobila zadarskih registarskih tablica i prišao devetnaestogodišnjaku koji je hodao ulicom, fizički ga napao, udario ga više puta, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.
Povređeni devetnaestogodišnjak je zbrinut u Bolničkom centru Rijeka, gde je utvrđeno da je teško povređen.
Po završetku istrage, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, osumnjičeni dvadesetdvogodišnji mladić je krivično prijavljen nadležnom državnom tužilaštvu i predat pritvorskom nadzorniku.
(Kurir.rs/24sata.hr)
Reaguj
Komentariši