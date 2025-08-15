Slušaj vest

U mestu Končanica kod Daruvara u Hrvatskoj, vozač je naleteo na srndaća koji se potom našao u automobilu.

"Životinja je završila na zadnjem sedištu automobila. Počela je da skače po autu, ali su je savladali", kaže vozač

"Upravo izlazim iz bolnice. Ispalo je sasvim dobro, kako je moglo da bude, rekao je muškarac koji je juče oko 13:20 časova vozio svoj automobil kada je na njega iznenada naleteo srndać.

Vozio se kući s posla, iz pravca Daruvara prema Bjelovaru.

- Izletelo je iz kanala sa leve strane i pravo u moj prozor, koji se razbio i srndać je završio u autu. Oboje smo živi, ja sam odvezen u bolnicu u Pakracu, imam kragnu jer me boli vrat, imam ogrebotine po licu, rukama i nogama od stakla - rekao nam je.

Od čitaoca koji je napravio fotografije saznajemo da je srndać još uvek bio živ kada su oni bili tamo.

- Dok smo bili tamo, bio je živ, počeo je da skače po autu pa smo zatvorili sva vrata, a šta su mu sada lovci i policija uradili, ne znam. Otišli smo, a on se zaglavio sa nogama između sedišta i nije mogao da pobegne - rekao je.

Iz Policijske uprave Bjelogorsko-bilogorske saznali smo da su primili prijavu i da je povređeni vozač prevezen u bolnicu, a jelen je kasnije uginuo.

- Moramo napomenuti da su sudari automobila sa divljačima i srnama česti, ali sada im je sezona parenja, pa beležimo veći broj sudara automobila sa njima. Prošlog vikenda smo ih zabeležili oko sedam. Dok smo, na primer, od početka godine imali oko 200 - rekli su u policiji i pozvali na oprez.