U mestu Piljenice u Hrvatskoj, u reci Pakra, pronađeno je telo dečaka (14) koji je sinoć prijavljen kao nestao.

„Danas, 15. avgusta, u noćnim satima, policija je primila prijavu o nestanku maloletnog lica. Policija je, zajedno sa pripadnicima Hrvatske nacionalne službe za katastrofe i vanredne situacije, započela mere potrage. Oko podneva, pripadnici Hrvatske nacionalne službe za katastrofe i vanredne situacije pronašli su beživotno telo nestale osobe u reci Pakra u mestu Piljenice, opština Lipovljani. Na licu mesta je obavljen uviđaj i naložena je obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti“, saopštila je policija.