Slušaj vest

U mestu Piljenice u Hrvatskoj, u reci Pakra, pronađeno je telo dečaka (14) koji je sinoć prijavljen kao nestao.

Telo su pronašli pripadnici Hrvatske nacionalne službe spasavanja.

Policija je na terenu i sprovodi istragu kako bi utvrdila okolnosti nesrećnog događaja.

„Danas, 15. avgusta, u noćnim satima, policija je primila prijavu o nestanku maloletnog lica. Policija je, zajedno sa pripadnicima Hrvatske nacionalne službe za katastrofe i vanredne situacije, započela mere potrage. Oko podneva, pripadnici Hrvatske nacionalne službe za katastrofe i vanredne situacije pronašli su beživotno telo nestale osobe u reci Pakra u mestu Piljenice, opština Lipovljani. Na licu mesta je obavljen uviđaj i naložena je obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti“, saopštila je policija.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatskaNEVEROVATNA SCENA! Srndać razbio čoveku šoferšajbnu i uleteo u auto: "Sav sam izgreban, imam i kragnu"
profimedia0295095746.jpg
HrvatskaTINEJDŽER PRETUKAO UKRAJINCA U OPATIJI! Izašao iz automobila i prišao mu iz čista mira!
profimedia0361817148-hrvatska-policija.jpg
HrvatskaPOTOP! STRAŠNO NEVREME POGODILO HRVATSKU: Nebo se "otvorilo" nad Zagorom i Sinjem, grmljavina i obilna kiša! Ljudi sede pod šatorom i gledaju u neverici (VIDEO)
nevreme Sinj Split.jpg
HrvatskaNESTVARNE SCENE U HRVATSKOJ! Potukli se nemački turisti i stanovnici, Nemac dobio lopatom po glavi (VIDEO)
profimedia0004382747-hrvatska-hitna-pomoc.jpg