Stablo palo na dete u Istri i ubilo ga
UŽAS KOD MESTA KRŠIKLA
TRAGEDIJA U ISTRI, DRVO PALO NA DETE I UBILO GA! Stablo sa povišenog terena se srušilo na put, cazinski policajci došli na mesto strašnog događaja
Slušaj vest
U Istri je poginulo dete nedaleko od mesta Kršikla.
Hrvatski sajt 24 sata navodi da je pazinska policija sinoć oko 20 sati primila dojavu o tragičnom događaju.
Prema dosad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na put i povredilo dete.
Ilustracija Foto: Shutterstock
Navodi se da je dete usled zadobijenih povreda preminulo.
Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim tužilaštvom sprovode kriminalističku istragu i utvrđuju sve okolnosti događaja.
(Kurir.rs/24sata/Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši