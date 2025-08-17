Slušaj vest

U Istri je poginulo dete nedaleko od mesta Kršikla.

Hrvatski sajt 24 sata navodi da je pazinska policija sinoć oko 20 sati primila dojavu o tragičnom događaju.

Prema dosad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na put i povredilo dete.

shutterstock_2402336037.jpg
Ilustracija Foto: Shutterstock

Navodi se da je dete usled zadobijenih povreda preminulo.

Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim tužilaštvom sprovode kriminalističku istragu i utvrđuju sve okolnosti događaja.

(Kurir.rs/24sata/Foto: Ilustracija)

