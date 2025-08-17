Slušaj vest

Do tragedije je došlo kada je stablo, postavljeno pored puta zbog svadbenih običaja, palo i usmrtilo dete.

Prema informacijama koje je javnosti iznela direktorka Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić, u 20:20 Dispečerski centar Zavoda zaprimio je hitan poziv o nezgodi.

Tim hitne pomoći iz Ispostave Pazin odmah je poslat na intervenciju i vrlo brzo presreo vozilo kojim je porodica prevozila dete prema Pazinu.

Lekari su odmah započeli reanimaciju i preduzeli sve moguće mere kako bi spasili život deteta, ali uprkos brzoj reakciji i maksimalnom trudu, povrede su bile preteške.

"Uprkos svim naporima, dete, nažalost, nije preživelo. U ime Zavoda izražavamo iskreno i duboko saučešće porodici u ovom izuzetno teškom trenutku", izjavila je Čemerikić u zvaničnoj izjavi.

Pazinska policija dojavu o događaju primila je nešto pre 20 sati. Na teren su odmah upućene patrole, a u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim tužiocem pokrenuta je kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti tragedije.

Prema prvim informacijama, reč je o stablu koje se nalazilo na uzvišenju, koje je palo na put i pogodilo dete.

Kako se nezvanično saznaje, stablo je postavljeno u okviru svadbenih običaja, koji su u nekim delovima Istre i dalje tradicija - uz puteve se često postavljaju stabla ili drveni lukovi kao simbol proslave i znak porodice i prijatelja da se održava svečanost.

Iako su ti običaji obično bezopasni i deo lokalnog identiteta, u ovom slučaju pretvorili su se u tragediju koja je celo mesto zavila u crno.