Slušaj vest

Zbog kvara na električnom trotinetu, izbio je požar u drvenom delu poslovne zgrade, koji se potom proširio na druge zapaljive predmete i radne mašine.

Do ovog zaključka došla je policija, koja je uz pomoć inspektora za požare, eksplozive i oružje obavila uviđaj na licu mesta.

Niko nije povređen, a vlasnik procenjuje da je požar prouzrokovao štetu od nekoliko hiljada evra. Policija će sve prijaviti državnom tužilaštvu.

Požar koji se jako teško gasi

Istraživanja pokazuju da električna i hibridna vozila postaju sve češći uzrok intervencija vatrogasaca, što nameće potrebu za boljom edukacijom i pripremom. Litijum-jonske baterije zahtevaju veći napor prilikom gašenja jer je potrebno više vode i duže gašenje da bi se eliminisao požar.

Pokazalo se da napunjene predstavljaju najveću opasnost, pa se, u zavisnosti od okolnosti, često ostavljaju da same izgore pod nadzorom vatrogasaca.

(Kurir.rs/Index/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteHrvatskaDETE (2) POGINULO ZBOG BIZARNOG SVADBENOG OBIČAJA U HRVATSKOJ! Stablo se sručilo sa uzvišenja, usledila je nezamisliva TRAGEDIJA!
profimedia-0948748681.jpg
HrvatskaTRAGEDIJA U ISTRI, DRVO PALO NA DETE I UBILO GA! Stablo sa povišenog terena se srušilo na put, policajci došli na mesto strašnog događaja
shutterstock-2190898745.jpg
HrvatskaPRONAĐENO TELO NESTALOG DEČAKA: Spasioci su ga ugledali u reci
2.jpg
HrvatskaNEVEROVATNA SCENA! Srndać razbio čoveku šoferšajbnu i uleteo u auto: "Sav sam izgreban, imam i kragnu"
profimedia0295095746.jpg