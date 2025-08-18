Slušaj vest

Zbog kvara na električnom trotinetu, izbio je požar u drvenom delu poslovne zgrade, koji se potom proširio na druge zapaljive predmete i radne mašine.

Do ovog zaključka došla je policija, koja je uz pomoć inspektora za požare, eksplozive i oružje obavila uviđaj na licu mesta.

Niko nije povređen, a vlasnik procenjuje da je požar prouzrokovao štetu od nekoliko hiljada evra. Policija će sve prijaviti državnom tužilaštvu.

Požar koji se jako teško gasi

Istraživanja pokazuju da električna i hibridna vozila postaju sve češći uzrok intervencija vatrogasaca, što nameće potrebu za boljom edukacijom i pripremom. Litijum-jonske baterije zahtevaju veći napor prilikom gašenja jer je potrebno više vode i duže gašenje da bi se eliminisao požar.

Pokazalo se da napunjene predstavljaju najveću opasnost, pa se, u zavisnosti od okolnosti, često ostavljaju da same izgore pod nadzorom vatrogasaca.