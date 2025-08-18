Slušaj vest

Vetar koji je duvao celu noć i nastavio jutros rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava gašenje.

Kuće nisu ugrožene, prenose hrvatski mediji.

Požar je izbio oko ponoći, a vatru gasi 46 vatrogasaca s 15 vozila.

Kurir.rs/Srpskainfo

