Na nepristupačnom terenu na području Novog Sela na Braču izbio je požar zbog čega se u gašenje uključio i kanader, saopštili su jutros iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.
BUKTI POŽAR NA BRAČU! Vetar rasplamsao vatru u borovoj šumi (FOTO)
Vetar koji je duvao celu noć i nastavio jutros rasplamsava vatru u borovoj šumi i otežava gašenje.
Kuće nisu ugrožene, prenose hrvatski mediji.
Požar je izbio oko ponoći, a vatru gasi 46 vatrogasaca s 15 vozila.
Kurir.rs/Srpskainfo
