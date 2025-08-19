Slušaj vest

Kako piše hrvatski portal 24sata.hr, danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme širom Hrvatske, uz slab vetar i temperature koje će dostići do 32 stepeni. U četvrtak dolazi promena vremena i novo zahlađenje.

U unutrašnjosti zemlje povremeno će biti umerenog razvoja oblaka, ali veće promene vremena nisu najavljene. Vetar će biti uglavnom slab, dok će na Jadranuu jutarnjim satima ponegde duvati umerena bura.

Sredinom dana i posle podne na obali će preovladavati jugozapadni i severozapadni vetar, donoseći blago osveženje uz more. Temperature će biti letnje, s najvišim dnevnim vrednostima između 27 i 32 stepeni.

U Zagrebu i okolini očekuje se pretežno sunčano vreme uz slab vetar, a najviša temperatura kretaće se od 28 do 30 stepeni. Slično vreme prognozira se i za ostale delove unutrašnjosti, kao i duž cele obale.

Jutarnje temperature biće prijatne, sa vrednostima od 11 do 16 stepeni u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 21 do 23 stepeni.

Za sve one koji planiraju boravak na otvorenom, preporučuje se zaštita od sunca i dovoljan unos tečnosti, s obzirom na visoke dnevne temperature. Vremenske prilike pogodne su za izlete, kupanje i druge letnje aktivnosti.

Jadransko more, Hrvatska Foto: Profimedia

HAK: Vetar i radovi usporavaju saobraćaj

Vozače danas očekuju brojne poteškoće na putevima širom Hrvatske, izveštava Hrvatski autoklub. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zbog jakog vetra zabranjen je saobraćaj za autobuse na sprat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I grupa).

Na auto-putu A2 Zagreb - Macelj na 29. kilometru između čvorova Zabok i Začretje u smeru ka Zagrebu, zbog saobraćajne nesreće vozi se samo jednom trakom.

Na A3 Bregana - Lipovac vozilo u kvaru na mostu Sava u smeru Bregane usporava saobraćaj, a između čvorova Otok Svibovski i Kosnica vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na A4 Goričan - Zagreb takođe su moguća usporavanja i povremeni zastoji između čvorova Sesvete i Zagreb istok.

Jadransko more, Hrvatska Foto: Profimedia/Franco Banfi / Avalon Creative

Zbog radova su zatvoreni brojni državni putevi, među kojima su DC5 Grubišno Polje - Veliki Zdenci, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega - Pleternica, DC46 Đakovo - Vinkovci, DC51 Nova Gradiška - Požega, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (na mostu Gunja - Brčko zabrana za teretna vozila i autobuse), DC512 Makarska - Ravča (zbog odrona) i DC546 Stojdraga - Krašić.

Posebno se upozorava na privremene regulacije saobraćaja na gradskim ulicama, kao i na deonicama gde su aktivni radovi na autoputevima, na primer na A2 i A3 gde su zatvorene zaustavne trake ili odmorišta zbog rekonstrukcija.

Na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički saobraćaj, a na nekim prelazima moguća su duža čekanja, posebno na Bajakovu, Tovarniku, Karasovićima, Maljevcu i Staroj Gradiški.

Vozačima se savetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putevima, prate saobraćajne informacije putem HAK-a i izbegavaju putovanja tokom najtoplijeg dela dana. Srećan put i oprez na putevima!

Autoput u Hrvatskoj Foto: Foto: Profimedia

Oprez, stiže promena!

DHMZ je za četvrtak označio žuti alarm za gotovo celu Hrvatsku! Samo je osječka regija u zelenom, ali i to se do četvrtka može promeniti. Gospićka, kninska i riječka regija imaju žuti alarm za grmljavinsko nevreme, vetar i velike količine kiše.

Nevreme u Hrvatskoj Foto: Shutterstock, Flight Radar, Rain Alarm