Slušaj vest

Policijski službenici Policijske stanice Kaštela završili su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloletnika zbog krivičnog dela "učestvovanje u tuči", koje su počinili na štetu jednog lica.

Utvrđena je osnovana sumnja da su 16. avgusta u popodnevnim satima na području Kaštel Starog fizički napali oštećenog maloletnika koga su i ranije poznavali.

Kako je ustanovljeno tokom istrage, do sukoba je došlo zbog nesuglasica vezanih za međusobno druženje sa zajedničkom prijateljicom.