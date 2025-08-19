Slušaj vest

Policijski službenici Policijske stanice Kaštela završili su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloletnika zbog krivičnog dela "učestvovanje u tuči", koje su počinili na štetu jednog lica.

Utvrđena je osnovana sumnja da su 16. avgusta u popodnevnim satima na području Kaštel Starog fizički napali oštećenog maloletnika koga su i ranije poznavali.

Kako je ustanovljeno tokom istrage, do sukoba je došlo zbog nesuglasica vezanih za međusobno druženje sa zajedničkom prijateljicom.

Oštećeni je zadobio tešku telesnu povredu i zadržan je u bolnici. Protiv trojice maloletnika biće podneta krivična prijava nadležnom opštinskom javnom tužilaštvu.

