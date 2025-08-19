Slušaj vest

U optužnici se navodi da je prošlog avgusta u Rijeci omalovažavao dvojicu policajaca "tokom obavljanja službene dužnosti tako što je na vidljivom delu tela (na donjem delu stomaka) imao istevirane reči "ACAB", odnosno "Svi policajci su kopilad").

M. M. je ispitan na sudu gde je rekao da se ne oseća krivim za delo koje mu se stavlja na teret, i rekao je da ga je tog dana policija zaustavila i zatražila da im pokaže ličnu kartu, koju nije imao kod sebe.

- Policija mi je tada rekla da se skinem go, a onda su primetili da imam tetovažu A.C.A.B. na donjem delu stomaka. Pogrešno su protumačili da je to trebalo da ocrni policiju. To zapravo znači Armada Crikvenica, Armada Bribir. Dugogodišnji sam navijač NK Rijeka i član Armade. Imam mnogo tetovaža, a pored toga imam još jednu navijačku, lovorov venac kao znak pobede, rekao je u svoju odbranu.

Spornu tetovažu je pokazao sudiji, a on je utvrdio da M. M. zaista ima mnogo tetovaža, od kojih se nekoliko nalazi na donjem delu stomaka. Na kraju je odlučio da ga oslobodi optužbi, a takođe je oslobođen plaćanja troškova postupka, koji su pali na teret budžeta.

U obrazloženju presude, sudija je naveo da ne može sa sigurnošću utvrditi da li je M. M. kriv za delo koje mu je stavljeno na teret.

- Sud je zaključio da je okrivljeni, kao član navijačke grupe Armada, tetovirao slova A.C.A.B. na donjem delu stomaka, odnosno ne na vidljivom delu tela, čime je izrazio naklonost prema svojoj navijačkoj grupi rečima Armada Crikvenica Armada Bribir, a s obzirom na to da živi u Crikvenici. Tokom postupka utvrđeno je da ima još jednu navijačku tetovažu. Posebno se ističe da navedena tetovaža nije na vidljivom delu tela, stoga ne provocira niti vređa jer nije vidljivo prikazana.

Na osnovu ovako sprovedenog postupka, i vrednujući svaki dokaz pojedinačno i sve dokaze zajedno, Sud ne nalazi nesumnjivo utvrđenim da je ponašanje okrivljenog stekao je sva obeležja prekršaja iz člana 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zaključio je sudija.