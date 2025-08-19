Slušaj vest

Sedmogodišnje dete, koje s roditeljima boravi u Istri na letovanju, primljeno je 15. avgusta u 1 sat u noći u Opštu bolnicu Pula zbog ugriza zmije otrovnice, potvrdio je upravnik dr Andrej Angelini. Dete je bilo životno ugroženo, piše Istarski.

Okolnosti upućuju na to da je najverojatnije reč o poskoku.

Roditelji, strani turisti, u trenutku dolaska u bolnicu nisu prijavili lokaciju boravka, niti da je dete ugrizla zmija, što je utvrđeno tek prilikom pregleda, preneo je dr. Angelini.

Ugriz se dogodio dan ranije, u poslepodnevnim satima.

Dete je u bolnici primilo odgovarajući zmijski protivotrov, a nakon što se stanje stabilizovalo, helikopterom je u 4 sata ujutru prebačeno u Klinički bolnički centar Rijeka.

Prema nezvaničnim informacijama, njegovo stanje sada je stabilno.

Kurir.rs/Index

Ne propustiteCrna Gora"U ŽIVOTU OVO NIJESMO VIDELI" Rožajci kopali temelj za kuću, a kad su digli dasku - šok! Kakvo je ovo čudo?! (VIDEO)
cg zmija.jpg
Bosna i HercegovinaZMIJA OTKAZALA SEDNICU! Nezvani gost pojavio se u Domu naroda Parlamenta FBiH (FOTO)
Screenshot 2025-06-10 213826.jpg
HrvatskaGLEDALI U POGREBNU DVORANU I OSETILI DA IM NEŠTO GMIŽE KOD NOGU: Arhitekte na Braču hitno završili obilazak objekta koji su projektovali - OVO SE NE VIĐA ČESTO!
Screenshot 2025-04-22 143559.png
Hrvatska"PLIVALA JE RAVNO KA MENI" Leškario na jadranskoj plaži i izvadio kameru da snimi delfine! A onda je u kadar ušlo neočekivano
screenshot-20240703-081834.jpg