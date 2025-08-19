Slušaj vest

Sedmogodišnje dete, koje s roditeljima boravi u Istri na letovanju, primljeno je 15. avgusta u 1 sat u noći u Opštu bolnicu Pula zbog ugriza zmije otrovnice, potvrdio je upravnik dr Andrej Angelini. Dete je bilo životno ugroženo, piše Istarski.

Okolnosti upućuju na to da je najverojatnije reč o poskoku.

Roditelji, strani turisti, u trenutku dolaska u bolnicu nisu prijavili lokaciju boravka, niti da je dete ugrizla zmija, što je utvrđeno tek prilikom pregleda, preneo je dr. Angelini.

Ugriz se dogodio dan ranije, u poslepodnevnim satima.

Dete je u bolnici primilo odgovarajući zmijski protivotrov, a nakon što se stanje stabilizovalo, helikopterom je u 4 sata ujutru prebačeno u Klinički bolnički centar Rijeka.

Prema nezvaničnim informacijama, njegovo stanje sada je stabilno.