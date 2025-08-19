Slušaj vest

Austrija je kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na nedavnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.

Prema tim nezvaničnim informacijama nekolicina ljudi kažnjena je novčanom kaznom jer su istražna tela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane za nedozvoljene povike i simbole.

Ovu informaciju su novinari 24sata.hr pokušali da provere i zvanično kod Austrijanaca.

- U području krivičnog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uslovima, da sprovode istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom krivičnom zakoniku - rekli su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova dodajući da ne mogu dati nikakve informacije o saradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima.

Podsetimo, nedeljnik Express je nedavno objavio da austrijske istražne vlasti pregledaju sve dostupne snimke i fotografije sa nedavnog koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog na zagrebačkom Hipodromu. Ovaj potez austrijskih vlasti veoma je značajan zbog činjenice da se na koncertu, prema navodima organizatora, okupilo više od pola miliona ljudi, a više od 18.000 ulaznica prodato je upravo u Austriji.

Ova reakcija austrijskih vlasti ne bi trebalo da bude neočekivana. Još 2018. godine austrijska vlada je izmenila zakon kojim se proširuje lista zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i NDH. Takvi simboli sada su izjednačeni sa simbolima ekstremističkih i terorističkih organizacija poput ISIL-a i Al Kaide, čije promovisanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.

Austrija je i ranije pokazivala jasan stav prema svim manifestacijama ekstremizma. Odbor za unutrašnje poslove austrijskog parlamenta već je doneo odluku kojom je od ministra unutrašnjih poslova zatražena zabrana okupljanja na Blajburgu, gde su godinama dolazili simpatizeri ustaškog režima, neretko obučeni u crne uniforme i koristeći zabranjene pozdrave i simbole.