Na radarskim snimcima DHMZ-a u Hrvatskojvidi se snažno nevreme iznad Istre koje se kreće prema Rijeci.

Crni oblaci nadvili su se nad poluostrvom, a IstraMet je objavio zastrašujuće fotografije tamnih oblaka iznad Umaga.

- Kakvo čudovište od sistema stiže na Umaštinu, zašto to kažemo? Pa zato jer je već puklo više od 5.000 munja u tom sistemu! - objavljeno je na Fejsbuku.

Za riječku regiju izdato je narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Prognoza za danas

Prema prognozi, danas dolazi postupno naoblačenje sa zapada.

Uglavnom na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno mogući izraženiji, praćeni prolazno jakim vetrom, posebno tokom prepodneva i uveče.

Od sredine dana, poneki pljusak sa grmljavinom moguć je i u unutrašnjosti zemlje i na severu Dalmacije.

Vetar će biti umeren jugozapadni, na Jadranu jugo koji će jačati uveče.

Najviša temperatura vazduha biće od 27 do 32 stepena.

Prognoza za sutra

Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz kišu i lokalno izražene pljuskove sa grmljavinom.

Na Jadranu ponegde grmljavinsko nevreme uz naglu promenu smera vetra i obilne padavine, u prvom delu dana na severu, a od sredine dana u Dalmaciji. Vetar u unutrašnjosti mesta umeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako do olujno jugo.