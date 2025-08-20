"STIŽE ČUDOVIŠTE, PUKLO VIŠE OD 5.000 MUNJA" Popaljeni meteoalarmi, stravično nevreme pred vratima Srbije! (FOTO)
Na radarskim snimcima DHMZ-a u Hrvatskojvidi se snažno nevreme iznad Istre koje se kreće prema Rijeci.
Crni oblaci nadvili su se nad poluostrvom, a IstraMet je objavio zastrašujuće fotografije tamnih oblaka iznad Umaga.
- Kakvo čudovište od sistema stiže na Umaštinu, zašto to kažemo? Pa zato jer je već puklo više od 5.000 munja u tom sistemu! - objavljeno je na Fejsbuku.
Za riječku regiju izdato je narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.
Prognoza za danas
Prema prognozi, danas dolazi postupno naoblačenje sa zapada.
Uglavnom na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno mogući izraženiji, praćeni prolazno jakim vetrom, posebno tokom prepodneva i uveče.
Od sredine dana, poneki pljusak sa grmljavinom moguć je i u unutrašnjosti zemlje i na severu Dalmacije.
Vetar će biti umeren jugozapadni, na Jadranu jugo koji će jačati uveče.
Najviša temperatura vazduha biće od 27 do 32 stepena.
Prognoza za sutra
Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz kišu i lokalno izražene pljuskove sa grmljavinom.
Na Jadranu ponegde grmljavinsko nevreme uz naglu promenu smera vetra i obilne padavine, u prvom delu dana na severu, a od sredine dana u Dalmaciji. Vetar u unutrašnjosti mesta umeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako do olujno jugo.
Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, na Jadranu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 stepeni, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stepena.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)