Slušaj vest

Prema saopštenju Državnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je mladić 17. avgusta 2025. godine na ostrvu Pag počinio pomenuto krivično delo na štetu hrvatske državljanke.

- Nakon ispitivanja okrivljenog, Državno tužilaštvo Zadarske županije predložilo je istražnom sudiji Županijskog suda u Zadru da se okrivljenom odredi pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke. Istražni sudija je prihvatio predlog Državnog tužilaštva i okrivljenom odredio pritvor - navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Večernji list

Ne propustiteHrvatskaPROVEO SAM TRI NOĆI U USTAŠKOM LEGLU: Petorica Srba, jedan ‘Čedo’ i put Kurira u središte PAKLA! "Tako mi Boga, nećeš više sjedet' ovdje"
Fotografije sa proslave Oluje u Kninu, ratni veterani, navijači i omladina
HrvatskaONI KOJI SU 'ZA DOM SPREMNI', NEK' SPREME I NOVČANIKE! Austrija poslala kazne zbog ustaških simbola na Tompsonovom koncertu! "Istražujemo i van zemlje"
Marko Perković Tompson na koncertu
HrvatskaKNIN OČIMA KURIROVOG FOTOREPORTERA! Ove fotografije obeležile su nedelju u Hrvatskoj (FOTO)
1321321.jpg
HrvatskaULICA DR FRANJE TUĐMANA, TRG ANTE STARČEVIĆA: Pogledajte kako se danas zovu ulice u gradu u kom su Srbi bili apsolutna većina (FOTO)
IMG-20250805-WA0107 copy.jpg