Državno tužilaštvo u Zadru pokrenulo je istragu protiv hrvatskog državljanina (23) osumnjičenog za krivično delo silovanja.
Hrvatska
MLADIĆ (23) OSUMNJIČEN ZA NAPASTVOVANJE DEVOJKE NA PAGU: Nakon ispitivanja određen mu pritvor!
Slušaj vest
Prema saopštenju Državnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je mladić 17. avgusta 2025. godine na ostrvu Pag počinio pomenuto krivično delo na štetu hrvatske državljanke.
- Nakon ispitivanja okrivljenog, Državno tužilaštvo Zadarske županije predložilo je istražnom sudiji Županijskog suda u Zadru da se okrivljenom odredi pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke. Istražni sudija je prihvatio predlog Državnog tužilaštva i okrivljenom odredio pritvor - navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Večernji list
Reaguj
Komentariši