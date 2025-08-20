SNAŽNO NEVREME STIGLO U HRVATSKU Pada led, ulice su pod vodom (VIDEO)
Promena vremena stigla je i u Hrvatsku. Večeras je jaka oluja pogodila delove Istre, a prema trenutnim informacijama, Umag je teško pogođen, padao je led i jaka kiša, a ulice su potpuno pod vodom.
Neverin je na Fejsbuku objavio snimak koji pokazuje jačinu oluje koja je pogodila grad.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje na grmljavinu za riječku regiju za četvrtak, 21. avgust, objavio je DHMZ na svojoj veb stranici u sredu.
„Grmljavina praćena olujnim udarima vetra i jakim pljuskovima ujutru. Verovatnoća grmljavine je veća od 80 odsto“, navodi se u saopštenju DHMZ-a za riječku regiju za četvrtak.
Savetuje građanima da preduzmu mere samozaštite i postupaju po savetima nadležnih organa.
„Verovatne su široko rasprostranjene i jake oluje, sa munjama opasnim po život, gradom, bujičnim poplavama i olujnim vetrovima. Treba očekivati poremećaje u saobraćaju i nestanke struje. Takođe su mogući značajni poremećaji u uobičajenim saobraćajnim rutama. Izbegavajte putovanja koja nisu neophodna“, upozorava DHMZ.
Kurir.rs/Jutarnji list