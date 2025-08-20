Slušaj vest

Stanovnici Zadarske županije, a posebno ostrva Vir, i dalje su u šoku zbog gotovo filmske pljačke vozila obezbeđenja koje se dogodilo u utorak u ranim popodnevnim satima na parkingu ispred pošte na tom ostrvu, piše Zadarski list.

Dok su oba obezbeđenja koja su obavljala svoj redovan posao naplate novca od preduzeća sa Vira ušla u poštu, nepoznati počinioci su ukrali novac iz vozila obezbeđenja i pobegli.

„U utorak, 19. avgusta, oko 14:20 časova na Viru, nepoznati počinioci su provalili u automobil u vlasništvu obezbeđenja na parkingu, iz kojeg su ukrali novac. U toku je kriminalistička istraga i intenzivna potraga za počiniocima“, navodi Policijska uprava Zadar.

Nisu došli u blindiranom kombiju

Vlasnica štanda koji se nalazi na ivici parkinga pošte, Marija Vicković, rekla je za Zadarski list da kombi ove obezbeđenja svakodnevno dolazi po prihod pošte, kao i svih prodavnica, restorana i drugih.

„Kada su ovi radnici obezbeđenja stigli ispred pošte rano u utorak popodne, nisam bila ja sama na šalteru, već moj prijatelj koji mi pomaže i koji je svemu svedočio i ispričao mi o tome.

Radnici obezbeđenja nisu stigli u nekoj vrsti blindiranog kombija, već u malom automobilu. Oba radnika obezbeđenja su ušla u poštu da pokupe novac. U međuvremenu, na parking je stigao i automobil sa nemačkim registarskim tablicama, čiji je vozač parkirao pored vozila službe obezbeđenja.

Muškarci u drugom automobilu otvorili su vrata vozila obezbeđenja, koja su, na iznenađenje moje koleginice, bila otključana, i počeli su da prebacuju torbe i vreće sa novcem iz vozila službe obezbeđenja u svoj automobil.

Ovo se dogodilo u rekordnom roku“, napominje Marija, dodajući da je sve vreme muškarac čekao ispred pošte svoju partnerku, mlađu ženu koja je radila u pošti. Njena koleginica nije obraćala pažnju ni na automobile ni na ljude koji su ulazili i izlazili iz pošte.

„Nisu očekivali da će se bilo šta desiti oko 14:15, usred bela dana. Kada je žena izašla iz pošte, njen partner ju je upozorio da se nešto dešava oko vozila obezbeđenja, pa je u panici počela da viče 'pljačka, pljačka'.

Pretpostavljam da se radi o hrvatskim državljanima koji su na odmoru na Viru. Ovi ljudi su svojim automobilom blokirali prolaz razbojnicima, a kada su razbojnici shvatili da su uhvaćeni na delu, u panici su upalili auto i počeli da beže. Pošto je izlaz sa parkinga uzak, nisu imali gde da odu, pa su se uputili u pravcu našeg štanda.

Pregazili su mi lubenice, procenjujem da su bile teške do 200 kilograma, prevrnuli su sto i vagu koju su polomili i pobegli su. Pretrpeli smo finansijsku štetu. Zamalo nisu okrznuli mog prijatelja koji je bio iza štanda dok su bežali“, kaže još uvek uznemirena prodavačica voća i povrća.

„Kažu da je u autu bilo dva miliona evra“

Meštanin Zoran kaže da je šokantno doživeti ovako nešto. Na Viru je već 20 godina i dodaje da se nikada ništa slično nije desilo.

„Čuvari ove firme su i ranije dolazili kombijem u poštu, s tim što je jedan uvek ostajao u kombiju, a drugi je išao u poštu po novac. Ali u utorak su obojica otišli u poštu i ostavili svoje vozilo prazno. Da je automobil obezbeđenja bio zaključan, razbojnici ne bi mogli tako brzo da ga otvore.

Kako sam čuo, po Viru se priča da je u automobilu obezbeđenja bilo oko dva miliona evra, pošto su uzeli sav novac iz prodavnica, restorana i automata“, ističe Zoran.

Načelnik opštine Vir, Marino Radović, takođe je zgrožen ovakvim kriminalnim aktivnostima koje su se dešavale usred dana i u centru naselja i kaže da je ovo neobičan događaj i prava scena iz filma.

„Nije nemoguće da se ovolikom broju ljudi na ostrvu nešto desi. Ne brinem se za bezbednost, to je odgovornost policajaca koji su zaduženi za krivične istrage. Zajedno bi trebalo da radimo pre svega na sprečavanju ovakvih i drugih događaja.

Pre mesec dana održali smo sastanak sa predstavnicima Policijske uprave Zadar i saznali da je broj krivičnih dela u našoj opštini još uvek mali, s obzirom na broj ljudi koji ovde žive. Koristim ovu priliku da se zahvalim načelniku Policijske stanice saobraćajne policije, Draženu Malčiću, na doprinosu da je u poslednjih godinu dana na Viru bilo mnogo više policajaca“, naglašava Radović.