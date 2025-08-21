Slušaj vest

Polcijski službenici su završili krivičnu istragu nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom iz požeškog kraja u Hrvatskoj koji je osumnjičen da je počinio krivično delo Prevara, saopštila je Policijska uprava Požeško-slavonska.

Naime, osumnjičeni je u oktobru 2019. godine od 65-godišnje žene iz opštine Velika pozajmio 5.500 evra, koje do danas nije vratio, navodi se u saopštenju policije.

Sledi poseban izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatska"KAŽU DA JE U AUTU BILO 2 MILIONA EVRA" Marija otkrila detalje nezapamćene krađe: "Momak čekao devojku ispred pošte, samo je počela da viče 'pljačka, pljačka'"
3457317d-be20-4f03-94d0-11f8132b8d54.jpg
HrvatskaSNAŽNO NEVREME STIGLO U HRVATSKU Pada led, ulice su pod vodom (VIDEO)
collage.jpg
HrvatskaMLADIĆ (23) OSUMNJIČEN ZA NAPASTVOVANJE DEVOJKE NA PAGU: Nakon ispitivanja određen mu pritvor!
Hrvatska policija
Hrvatska"STIŽE ČUDOVIŠTE, PUKLO VIŠE OD 5.000 MUNJA" Popaljeni meteoalarmi, stravično nevreme pred vratima Srbije! (FOTO)
Oblak.jpg