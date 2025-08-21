Hrvatska
MUŠKARAC OPTUŽEN JER JE POZAJMIO PARE I NIJE IH VRATIO! Žena iz Požege posle 6 godina dočekala pravdu
Polcijski službenici su završili krivičnu istragu nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom iz požeškog kraja u Hrvatskoj koji je osumnjičen da je počinio krivično delo Prevara, saopštila je Policijska uprava Požeško-slavonska.
Naime, osumnjičeni je u oktobru 2019. godine od 65-godišnje žene iz opštine Velika pozajmio 5.500 evra, koje do danas nije vratio, navodi se u saopštenju policije.
Sledi poseban izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu.
(Kurir.rs/Index.hr)
