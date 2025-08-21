MAJKA POKUŠALA DA UBIJE SINA! Upala mu u sobu dok je spavao, horor u Breznici!
Povrede glave, prelom dva vratna pršljena i posekotine su epilog teškog napada koji se dogodio u mestu Breznica, kod Novog Marofa u Hrvatskoj.
Policija je saopštila da je završila krivičnu istragu nad ženom (49) zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaja teškog ubistva.
- Kako se sumnja, ona je u sredu, 20. avgusta, oko 3:20 časova ujutru u svojoj kući u Breznici, ušla u sobu u kojoj je spavao njen tridesetogodišnji sin i više puta ga udarila sekirom po vratu, glavi, grudima i leđima - opisuje policija.
On je potom uspeo da se odbrani, zaključao se u svoju sobu i pozvao policiju.
- Po dolasku na lice mesta, policajci su je uhapsili i, nakon pretresa njenog doma i završene kriminalističke istrage, uz krivičnu prijavu je predata pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Varaždin - dodali su.
Muškarcu je ukazana hitna medicinska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin.
(Kurir.rs/24sata.hr)