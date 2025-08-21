Slušaj vest

Povrede glave, prelom dva vratna pršljena i posekotine su epilog teškog napada koji se dogodio u mestu Breznica, kod Novog Marofa u Hrvatskoj.

Policija je saopštila da je završila krivičnu istragu nad ženom (49) zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaja teškog ubistva.

- Kako se sumnja, ona je u sredu, 20. avgusta, oko 3:20 časova ujutru u svojoj kući u Breznici, ušla u sobu u kojoj je spavao njen tridesetogodišnji sin i više puta ga udarila sekirom po vratu, glavi, grudima i leđima - opisuje policija.

On je potom uspeo da se odbrani, zaključao se u svoju sobu i pozvao policiju.

- Po dolasku na lice mesta, policajci su je uhapsili i, nakon pretresa njenog doma i završene kriminalističke istrage, uz krivičnu prijavu je predata pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Varaždin - dodali su.

Muškarcu je ukazana hitna medicinska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin.