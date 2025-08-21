Slušaj vest

Zagrebačka policija završila je kriminalističku istragu nad osam maloletnika osumnjičenih za niz napada i pljački na području Vrbovca.

Sumnjiče se za tri pljačke i jedno krivično delo teške telesne povrede, a svoje žrtve pronašli su preko aplikacije za upoznavanje, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Sumnja se da su maloletnici početkom jula, postupajući po prethodnom dogovoru, putem društvene mreže kontaktirali trojicu muškaraca, starosti 23, 46 i 48 godina, radi upoznavanja.

Nakon dogovora, sastajali su se sa njima na dogovorenim lokacijama u Vrbovcu, gde su ih fizički napali i ukrali im mobilne telefone, novac i dokumenta.

U ovim napadima, jedan 23-godišnji muškarac je zadobio lakše povrede, dok su 46-godišnjak i 48-godišnjak teško povređeni.

Pored toga, osumnjičeni se terete i za incident od 27. juna. Tada su, koristeći isti način delovanja, dogovorili su se da se sastanu sa dvadesetdvogodišnjim muškarcem na parkingu tržnog centra u Vrbovcu. Tamo su ga fizički napali i naneli mu teške telesne povrede.

Nakon završene krivične istrage, policija je podnela poseban izveštaj Opštinskom krivičnom državnom odvetništvu za mlade u Zagrebu.