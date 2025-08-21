Velike saobraćajne gužve nastaju na putevima širom Hrvatske, a HAK je uputio obaveštenje da je saobraćaj povećan na glavnim putevima u pravcu mora i unutrašnjosti, prilazima turističkim centrima na obali, trajektnim lukama i dokovima, te određenim graničnim prelazima, gradskim putevima i obilaznicama.
HAOS U HRVATSKOJ, VOZILA NAPUŠTAJU POPULARNO OSTRVO! Nevreme izazvalo kolaps na Krku, stvorila se kolona duga 15 kilometara!
Na Krku je nastao potpuni haos, HAK prenosi da postoji kolona iz Malinske u pravcu kopna.
Ogromna kolona vozila pokušava da napusti ostrvo.
Prema podacima sa Gugl mapa, kolona se proteže od Malinske do Krčkog mosta i dugačka je više od 15 kilometara.
Vozačima je trenutno potrebno sat i 20 minuta da pređu taj deo, i to zaobilaznim putem.
U međuvremenu, ostrvo je takođe pogodilo jako nevreme.
Automobili se probijaju kroz bujice vode, a turisti i lokalno stanovništvo pokušavaju da se sklone od jake kiše.
Kurir.rs/Jutarnji list
