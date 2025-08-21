Slušaj vest

Na Krku je nastao potpuni haos, HAK prenosi da postoji kolona iz Malinske u pravcu kopna.

Ogromna kolona vozila pokušava da napusti ostrvo.

Prema podacima sa Gugl mapa, kolona se proteže od Malinske do Krčkog mosta i dugačka je više od 15 kilometara.

Vozačima je trenutno potrebno sat i 20 minuta da pređu taj deo, i to zaobilaznim putem.

U međuvremenu, ostrvo je takođe pogodilo jako nevreme.

Automobili se probijaju kroz bujice vode, a turisti i lokalno stanovništvo pokušavaju da se sklone od jake kiše.

