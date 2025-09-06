Slušaj vest

Ubistvo mlade Ivane Hodak potreslo je ne samo Zagreb već i ceo region. Devojka je nemilosrdno usmrćena ispred svog praga. Ivana, jedina ćerka bivše ministarke Ljerke Mintas Hodak i poznatog advokata Zvonimira Hodaka, imala je samo 26 godina kada ju je, 6. oktobra 2008. godine, u haustoru zgrade u Hatzovoj ulici, hladnokrvno ubio Mladen Šlogar.

Kasnije je za taj zločin osuđen na 30 godina zatvora. Njegovo ime povezalo se sa ubistvom tek nekoliko meseci kasnije, u februaru 2009. godine, kada je uhapšen. Nakon zločina, Šlogar se sklonio u zaprešićko selo, živeći gotovo u ilegali. U decembru 2008. godine pao je u ruke policije zbog drugih okolnosti, a kod njega je pronađen pištolj. Kada je oružje poslato na veštačenje, rezultati su otkrili šokantnu istinu – iz tog pištolja ispaljeni su hici koji su usmrtili Ivanu Hodak. Kada je ponovo uhapšen, priznao je krivicu.

Ivana Hodak sat vremena pre ubistva Foto: Prinstcreen

Motiv koji i dalje izaziva sumnje

Pred istražiteljima je tvrdio da je zločin počinio iz osvete – jer mu Ivanin otac, kako je govorio, petnaest godina ranije nije pomogao da pronađe posao. Nakon toga je, navodno, završio na ulici. Ipak, ni danas mnogi ne veruju da je motiv toliko jednostavan. Čak i ako je Šlogar bio izvršilac, deo javnosti i dalje smatra da je ubistvo povezano sa nekim od najpoznatijih slučajeva njenog oca – od krađe dijamanata do otmice sina hrvatskog generala.

Foto: Prinstcreen

Tragedija koja je potresla javnost

Zločin u samom centru Zagreba, usred bela dana, nedaleko od policijske stanice i Ministarstva spoljnih poslova, izazvao je buru u javnosti. Građani su palili sveće na ulicama, a osećaj nesigurnosti širio se zemljom. U atmosferi straha i ogorčenja, sve češće su se čuli glasovi protiv tadašnjeg premijera Ive Sanadera, a nekoliko ministara ubrzo je podnelo ostavke.

Foto: Prinstcreen

Ivanina majka Ljerka Mintas Hodak, godinama kasnije, za medije je ispričala svoje viđenje događaja:

„Danas mi je lakše proći tim stepeništem nego onda. Ali svaki put osluškujem ide li neko iza mene. Taj koji je uhapšen, verovatno ju je ubio. Ali ono što nikada nismo saznali jeste – ko je to ubistvo naručio. Za mene je to bila klasična likvidacija. Nisam insistirala na tome da se otkrije pravi naručilac, jer ko god da je bio, moje Ivane više nema. A onaj ko je to učinio, kad-tad će odgovarati pred večnim sudom.“

Bol koja ne prolazi

Ljerka Mintas Hodak priznala je da joj je 6. oktobar 2008. zauvek promenio život:

"To je bio najteži dan mog života. Počeo je sasvim obično, a završio tragedijom koju nijedna majka ne može da zamisli. Kad sam je mrtvu držala na rukama, imala sam osećaj kao da predam svoje dete Bogorodici, da je ona od tada čuva umesto mene.“

Foto: Prinstcreen

Godinu dana nakon Ivanine smrti, porodica je osnovala fondaciju sa njenim imenom. Cilj – stipendiranje dece bez roditeljskog staranja i onih iz siromašnih porodica.

Ljubav, planovi i prekinuti snovi

Ivana je tada bila u vezi sa advokatom Ljubom Pavasovićem Viskovićem, a ranije je tri godine provela u vezi sa biznismenom Ivorom Vučelićem. Govorilo se da je u trenutku smrti bila trudna, ali to nikada nije zvanično potvrđeno.

Njena bliska prijateljica, glumica Jelena Perčin, ispričala je kako je trebalo da tog jutra popiju kafu i da joj Ivana bude kuma na venčanju.

"Umesto da zajedno tražimo ideje za venčanicu, ja sam joj držala govor na sahrani. To je bol koju ne možete opisati. Najteže mi je što smo bile zajedno trudne. Sanjale smo da jednog dana zajedno guramo kolica, a sudbina je sve prekinula.“