Slušaj vest

U Osijeku je zabeležen niz slučajeva oborenih stabala, sa krova perionice u KBC-u Osijek odleteo je krov koji, srećom, nije pričinio veću štetu, a zbog nevremena je došlo i do prekida tramvajskog saobraćaja.

U pojedinim ulicama poplavljeni su podrumi, ima štete i na krovovima porodičnih kuća, a u nekim delovima grada na ulicama ima mnogo vode.

Stradao je i hotel Materra u Čepinu, u vlasništvu Žito grupe, u naselju Ovčara, ali kako su saopštili iz Žita, utvrđena je samo materijalna šteta, a najvažnije je da niko nije povređen.

„Sledom medijskih upita, a u vezi sa žestokim olujnim nevremenom koje je danas popodne pogodilo osječko područje, pa tako i Čepin, obaveštavamo vas da je oluja iščupala nekoliko stabala u blizini hotela Materra u Čepinu i nanela manju štetu na spoljašnjoj terasi hotela Materra. Svi gosti i zaposleni su bezbedni, a hotel nastavlja sa radom. Naš tim već uklanja posledice i preduzimamo sve mere kako bi usluge za goste ostale neometane. Niko nije povređen, a to nam je najvažnije. Zahvaljujemo vam na brizi,“ saopštili su iz Žita.

Čitaoci Plus portala javili su da su u naselju Kolonija neke ulice već potpuno pod vodom.

Poplavljene su saobraćajnice i podrumi, a građani iz njih spasavaju šta mogu.

Podsetimo, hrvatski DHMZ je za danas izdao crveno upozorenje za celu Slavoniju zbog izuzetno opasnog vremena.

– Lokalno je moguće nevreme praćeno izraženom kišom i tučom, uz nagli prelazak umerenog do jakog jugozapadnog vetra na prolazno olujni severozapadni. Najjači udari vetra mogu prelaziti 65 km/h, a verovatnoća grmljavine je veća od 80 %, stoji u upozorenju DHMZ-a.

– Preduzmite mere samozaštite i sledite savete nadležnih tela. Rasprostranjene i izražene oluje su verojatne, pri čemu postoji opasnost po život zbog munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vetra. Očekuju se prekidi u saobraćaju i snabdevanju energijom, kao i mogući značajniji poremećaji uobičajenih prometnih ruta. Izbegavajte putovanja koja nisu nužna, dodaju iz DHMZ-a.

Intenzivni pljuskovi će se javljati u više navrata (u serijama ili talasima) usled premeštanja linijskog grmljavinskog sistema sa jugozapada. U pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša, najavio je RHMZ

Nakon najtoplijeg dana ove sedmice, destabilizacija vremena otpočela je najpre na severozapadu zemlje, gde se u toku večeri očekuju pljuskovi i grmljavine, koji ćelokalno biti i izraženiji uz olujni vetar, a ređe i uz grad, najavio je ranije Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Intenzivni pljuskovi će se javljati u više navrata (u serijama ili talasima) usled premeštanja linijskog grmljavinskog sistema sa jugozapada. U pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša, najavio je RHMZ.

Naime, najavljeno nevreme već je pogodilo sever Srbije, te je u Subotici zabeleženo snažno nevreme praćeno olujnim vetrom.

U subotičkom naselju Mišićevo, jako nevreme obaralo je stabla iz korena.

Nevreme praćeno olujnim vetrom zabeleženo je i u Bajmoku.

Korisnici društvenih mreža javljaju da grmi, seva i pada obilna kiša.

Kako javljaju ljudi iz Bajmoka, veliki broj domaćinstava ostao je bez struje usled nevremena.

Nevreme je prisutno i u Kelebiji.

Od petka pad temperature

Kako najavljuje RHMZ, u petak (22.08.) promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom kiše, pljuskova i grmljavina uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje.

Za vikend (23 - 24.08.) prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro (24/25.08.) uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije. Maksimalne temperature od 23 do 26°C, na krajnjem jugu i do 29°C, stoji u najavi RHMZ.

Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su u sredu 27. avgusta.

RHMZ upozorava na visoku temperaturu u kombinaciji s jakim vetrom

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoku temperaturu u kombinaciji s jakim vetrom u Srbiji.

Kako stoji u najavi, danas (21.08.) maksimalna temperatura od 33 do 38°C, a najtoplije na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru.

Upozorenje na vremenske nepogode

Takođe, upozoravaju i na pljuskove i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak (22.08.). Kako ističu, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, stoji u upozorenju RHMZ.