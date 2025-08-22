Slušaj vest

I to bukvalno. Umesto da korača ka gostima, spustila se sa balkona kuće zip-lajnom, u dugačkoj beloj venčanici i visokim štiklama, pravo među svoje prijatelje i porodicu.

Snimak ovog hrabrog poteza brzo je postao viralan na Instagramu, a gosti su ostali zatečeni – neki uplašeni, neki oduševljeni. Na video-snimku vidi se kako mlada elegantno "leti" ka okupljenima, a aplauz ne prestaje.

Reakcije na društvenim mrežama bile su pomešane.

"Baš originalno, čestitam!", pisali su oduševljeni. "Ovo još nisam video, cirkus!", komentarisali su skeptici. Neki su kritikovali potez kao nepotreban, ali većina je slavila hrabrost mlade koja je pokazala da običan ulazak više nije dovoljno za spektakl.

Ovaj neočekivani ulaz zip-lajnom pokazuje kako moderna venčanja postaju prava mala scena gde je impresivan ulaz važniji od same ceremonije.