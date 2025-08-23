Slušaj vest

Incident se dogodio u četvrtak, 21. avgusta, oko 11 sati pre podne u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici Kozari bok IX. odvojak, saopštila je zagrebačka policija.

Istraga u toku

Prema dosadašnjim informacijama, iz još neutvrđenih razloga, nekoliko nepoznatih osoba prvo je verbalno, a zatim i fizički napalo 44-godišnjaka.

Napadnuti muškarac zadobio je teške telesne povrede, a lekarska pomoć mu je ukazana u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i pronašli počinioci.

Kurir.rs/Index

Ne propustiteHrvatskaPROVEO SAM TRI NOĆI U USTAŠKOM LEGLU: Petorica Srba, jedan ‘Čedo’ i put Kurira u središte PAKLA! "Tako mi Boga, nećeš više sjedet' ovdje"
Fotografije sa proslave Oluje u Kninu, ratni veterani, navijači i omladina
HrvatskaMAMILI MUŠKARCE PREKO APLIKACIJA ZA UPOZNAVANJE: Potom su ih pljačkali i tukli, užas u Zagrebu!
2.jpg
NovčanikJAVIO SE TAKSISTA IZ ZAGREBA O ČIJEM RAČUNU SVI PRIČAJU: Gospođi smo vratili novac i naplatili "samo" 150 evra
Taksi Zagreb
HrvatskaONI KOJI SU 'ZA DOM SPREMNI', NEK' SPREME I NOVČANIKE! Austrija poslala kazne zbog ustaških simbola na Tompsonovom koncertu! "Istražujemo i van zemlje"
Marko Perković Tompson na koncertu