Na zagrebačkoj Peščenici, u naselju Kozari bok, prekjuče se dogodio žestok fizički napad u kom je teško povređen muškarac (44).
Hrvatska
UŠLI U KAFIĆ I PRETUKLI MUŠKARCA (44): Užas u Zagrebu, čovek teško povređen
Incident se dogodio u četvrtak, 21. avgusta, oko 11 sati pre podne u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici Kozari bok IX. odvojak, saopštila je zagrebačka policija.
Istraga u toku
Prema dosadašnjim informacijama, iz još neutvrđenih razloga, nekoliko nepoznatih osoba prvo je verbalno, a zatim i fizički napalo 44-godišnjaka.
Napadnuti muškarac zadobio je teške telesne povrede, a lekarska pomoć mu je ukazana u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i pronašli počinioci.
Kurir.rs/Index
