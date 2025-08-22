Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a dve su povređene večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći na tzv. turanjskoj obilaznici u hrvatskom gradu Karlovcu, izvestila je karlovačka policija.

Nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička austomobila, dogodila u 20.10 sati, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Iz policije su naveli da je uviđaj u toku.

