TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD KARLOVACA: Jedna osoba poginula, dve povređene! Policija obustavila saobraćaj
Jedna osoba je poginula, a dve su povređene večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći na tzv. turanjskoj obilaznici u hrvatskom gradu Karlovcu, izvestila je karlovačka policija.
Nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička austomobila, dogodila u 20.10 sati, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
Iz policije su naveli da je uviđaj u toku.
