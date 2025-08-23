Slušaj vest

Zagrebačka policija saopštila je da je 29-godišnjak teško povređen u napadu maskiranih napadača. Napadači su udarali muškarca tupim predmetom, najverovatnije palicom. Bilo ih je desetak i svi su nosili maske.

- Užas jedan. Prebili su čoveka - rekao je očevidac iz Tkalčićeve ulice u petak uveče.

Očevici o napadu

Prema njegovim rečima, maskirani napadači su uleteli u kafić i napali ljude.

- Sedeli smo na metar od stola. Došlo je njih sigurno desetak. Bili su sa maskama i ozbiljno pripremljeni za tuču. Samo su uleteli u kafić, direktno za taj sto i počeli da udaraju. Nastao je veliki haos. Imali su i palice. Sve se odvijalo tako brzo da nismo mogli ni sve jasno da vidimo. Sve je trajalo jako kratko, a onda su pobegli. Napadnuti nisu ništa rekli - ispričao je očevidac.

Dodao je da su konobari i gosti uskočili u pomoć muškarcima koji su napadnuti.

Karakteristike napadača

- Napadači su izgledali i zvučali mlado, nekih 17-19 godina. Bili su slabije građe. Lica nismo mogli da im vidimo. Sve je ukazivalo da je napad bio pripremljen - dodao je očevidac.

Policijsko saopštenje

Zagrebačka policija je incident potvrdila u subotu ujutro.