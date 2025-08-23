BRUTALAN NAPAD U CENTRU ZAGREBA! Prebijena dvojica muškaraca! Desetak maskiranih uletelo sa palicama u kafić, nastao je LOM!
Zagrebačka policija saopštila je da je 29-godišnjak teško povređen u napadu maskiranih napadača. Napadači su udarali muškarca tupim predmetom, najverovatnije palicom. Bilo ih je desetak i svi su nosili maske.
- Užas jedan. Prebili su čoveka - rekao je očevidac iz Tkalčićeve ulice u petak uveče.
Očevici o napadu
Prema njegovim rečima, maskirani napadači su uleteli u kafić i napali ljude.
- Sedeli smo na metar od stola. Došlo je njih sigurno desetak. Bili su sa maskama i ozbiljno pripremljeni za tuču. Samo su uleteli u kafić, direktno za taj sto i počeli da udaraju. Nastao je veliki haos. Imali su i palice. Sve se odvijalo tako brzo da nismo mogli ni sve jasno da vidimo. Sve je trajalo jako kratko, a onda su pobegli. Napadnuti nisu ništa rekli - ispričao je očevidac.
Dodao je da su konobari i gosti uskočili u pomoć muškarcima koji su napadnuti.
Karakteristike napadača
- Napadači su izgledali i zvučali mlado, nekih 17-19 godina. Bili su slabije građe. Lica nismo mogli da im vidimo. Sve je ukazivalo da je napad bio pripremljen - dodao je očevidac.
Policijsko saopštenje
Zagrebačka policija je incident potvrdila u subotu ujutro.
- Juče, 22. avgusta, oko 22:20 sati, u Centru, u Tkalčićevoj ulici, na terasi ugostiteljskog objekta, nekoliko nepoznatih počinilaca tupim predmetom je fizički napalo dvojicu muškaraca (29 i 30 godina). Lekarska pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gde je utvrđeno da je 30-godišnjak lakše povređen, a 29-godišnjak teško - navela je policija.