U Benkovcuje u petak uveče došlo do novog ustaškog divljanja zbog kojeg je otkazan kulturni festival "Nosi se", događaj posvećen promociji nenasilja i solidarnosti.

Kako piše hrvatski Večernji list, festival je trebao da se održi od 22. do 29. avgusta uz podršku hrvatskog Ministarstva kulture i medija, Grada Benkovca, Zadarske županije i Udruženja Kultura nova, a bio je uredno prijavljen policiji.

Paralelni protesti i sukob

Istog dana prijavljen je i održan "protest branitelja", a policija je pripremila planove obezbeđenja za oba okupljanja.

Tokom večeri izbilo na naguravanje i pale su brojne pretnje, a prema svedocima, čuli su se i ustaški povici "Za dom spremni". Organizatorka festivala prijavila je pretnje i tražila intervenciju policije, dok je i jedan od učesnika protesta pozvao policijske službenike.

Reakcija policije

Iz policije su poručili da su primili više prijava i da su intervenisali nekoliko puta na zahtev učesnika.

- Zadarska policija raspolaže snimcima javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimcima, koji su obuhvaćeni kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti okupljanja i eventualnog protivpravnog ponašanja učesnika - navodi se.

Kako bi se proverilo da li je policijsko postupanje bilo u skladu sa strukom, u PU zadarsku upućen je stručni tim policije.

Političke reakcije

Incident je izazvao brojne reakcije. Iz SDP-ovog Saveta za ratne veterane poručili su da je reč o "očiglednom licemerju HDZ-ove vlasti", jer Ministarstvo kulture podržava festival mira, dok Ministarstvo branitelja i ministar Medved ćute o nasilju.