Načelnik hrvatske Opštine Konavle Božo Lasić pohvalio je trojac koji je u četvrtak spasio živote turistima iz Francuske kod hotela Croatia u mestu Cavtat.

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta. Trojac je to koji je bez oklevanja pošao u olujno more za mladim turistima koji su potcenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatia i u neverovatno opasnim uslovma videli priliku za dobar snimak.

Kako mi je rečeno, čim je video šta se dogodilo u more je skočio prvo Asmir Šahinović, potom Luko Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang koji je u tim uslovima došao na džet skiju.

Ponosan sam sto šam na čelu Opštine gde žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su sprečili tragediju!", poručio je Lasić koji je snimak dramatičnog spašavanja podelio na svom Facebook profilu.

Lang, Radović i Šahinović spasili su dvojicu Francuza od ogromnih talasa. Svi su se izvukli samo s ogrebotinama i posekotinama, a moglo je da budekobno.