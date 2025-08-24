"NJUJORK TAJMS" OPLEO PO USTAŠI TOMPSONU! "Pevačev fašistički pozdrav podsetio na krvavu prošlost Hrvatske" (FOTO GALERIJA)
Stotine dronova iscrtale su na noćnom nebu Djevicu Mariju, anđele i krst dok je Marko Perković Tompsonpevao na pozornici, dok je pirotehnika slala plamen i vatromet u vazduh.
Tada je krenuo uvod njegove najpoznatije pesme. Publika je urlala, palile su se baklje, a pevač, poznatiji kao Tompson, predvodio je obožavaoce u izvikivanju ratnog pozdrava hrvatske fašističke vlade iz Drugog svetskog rata, piše New York Times u analizi pod naslovom "Pevačev fašistički pozdrav podsetio na krvavu prošlost Hrvatske".
- Za dom! - povikao je.
- Spremni! - odgovorila je publika.
Nacionalistička retorika i masovne gužve
Već tri decenije, Tompson (58), hard-rock pevač, tekstopisac i ratni veteran, koristi nacionalističku retoriku u svojim pesmama kako bi sebe i obožavatelje prikazao kao čuvare hrvatske baštine.
Nedavno je, 5. jula nastupio pred 500.000 ljudi u Zagrebu, stvarajući najveće gužve na putevima širom Hrvatske u svojoj karijeri.
Simboli ustaške prošlosti
Na koncertima u Zagrebu i mesec dana kasnije u Sinju, mnogi obožavaoci nosili su crne beretke i majice koje podsećaju na ustaške uniforme, fašističke grupe koja je vodila Nezavisnu Državu Hrvatsku. Neke majice bile su ukrašene rečima ustaškog ratnog pozdrava.
Brutalnost ustaškog režima bila je ekstremna: istoričari procenjuju da su ustaše ubile stotine hiljada civila, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i ostale političke protivnike.
Reakcija međunarodne zajednice
Posle nastupa u Zagrebu, Evropska komisija osudila je "svaki izraz fašizma koji nas podseća na najmračnija razdoblja evropske istorije".
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je koncert zbog promovisanja "neonacističkih vrednosti".
Narativ žrtve i popularnost među mladima
Mnogi Tompsonovi obožavaoci prihvataju idealizovanu viziju Hrvatske koju on izražava, posebno među mladima koji napuštaju zemlju od ulaska Hrvatske u EU 2013. godine.
Profesor istorije Hrvoje Klasićkaže da u imidžu Perkovića postoji element "zabranjenog voća": što je zabranjeno, to postaje intrigantno i zanimljivo.
Koncert u Sinju i odbrana nacionalnog identiteta
Na koncertu u Sinju, gde je prema organizatorima bilo 150.000 ljudi, Perković je koristio jezik žrtve, prikazujući sebe i obožavaoce kao borce protiv cenzora.
- Napadani smo, proganjani, a drugi su pokušavali da nam nametnu nešto što nismo - rekao je sa pozornice.
Pevač brani korišćenje pozdrava, pozivajući se na presudu hrvatskog suda da to nije govor mržnje ako se koristi za obeležavanje rata 1990-ih.
Politička podrška i podeljena javnost
Popularnost Tompsona porasla je poslednjih godina, a pesme su nezaobilazne na proslavama, poput dočeka fudbalske reprezentacije 2018. godine.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković fotografisan je sa Perkovićem, dok je ministar odbrane Ivan Anušić priznao učešće u ratnom pozdravu na istom nastupu.
Kritičari ga vide kao provokatora koji ulepšava fašističku prošlost, dok obožavaoci smatraju da je herojski simbol hrvatskog identiteta.
Stavovi obožavatelja
Mnogi obožavatelji ne vide problem u simbolima:
- Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake - rekao je Davor Perkov, ratni veteran.
On tvrdi da su značenja simbola promenjena 1990-ih: "Današnja deca više neće morati da se bore. Mi smo se za to pobrinuli."
Tompsonova muzika, dodaje, govori o dvojnosti u prirodi Hrvata: "Mi smo kao ježevi. Pogledajte nas u lice i istopićete se, ali napadnite nas i otkrićete da imamo oštre bodlje.", piše američki list The New York Times, a prenosi hrvatski Indeks.
(Kurir.rs/The New York Times/Index.hr)