Stotine dronova iscrtale su na noćnom nebu Djevicu Mariju, anđele i krst dok je Marko Perković Tompsonpevao na pozornici, dok je pirotehnika slala plamen i vatromet u vazduh.

Tada je krenuo uvod njegove najpoznatije pesme. Publika je urlala, palile su se baklje, a pevač, poznatiji kao Tompson, predvodio je obožavaoce u izvikivanju ratnog pozdrava hrvatske fašističke vlade iz Drugog svetskog rata, piše New York Times u analizi pod naslovom "Pevačev fašistički pozdrav podsetio na krvavu prošlost Hrvatske".

- Za dom! - povikao je.

- Spremni! - odgovorila je publika.

Nacionalistička retorika i masovne gužve

Već tri decenije, Tompson (58), hard-rock pevač, tekstopisac i ratni veteran, koristi nacionalističku retoriku u svojim pesmama kako bi sebe i obožavatelje prikazao kao čuvare hrvatske baštine.

Nedavno je, 5. jula nastupio pred 500.000 ljudi u Zagrebu, stvarajući najveće gužve na putevima širom Hrvatske u svojoj karijeri.

Simboli ustaške prošlosti

Na koncertima u Zagrebu i mesec dana kasnije u Sinju, mnogi obožavaoci nosili su crne beretke i majice koje podsećaju na ustaške uniforme, fašističke grupe koja je vodila Nezavisnu Državu Hrvatsku. Neke majice bile su ukrašene rečima ustaškog ratnog pozdrava.

Brutalnost ustaškog režima bila je ekstremna: istoričari procenjuju da su ustaše ubile stotine hiljada civila, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i ostale političke protivnike.

Reakcija međunarodne zajednice

Posle nastupa u Zagrebu, Evropska komisija osudila je "svaki izraz fašizma koji nas podseća na najmračnija razdoblja evropske istorije".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je koncert zbog promovisanja "neonacističkih vrednosti".

Narativ žrtve i popularnost među mladima

Mnogi Tompsonovi obožavaoci prihvataju idealizovanu viziju Hrvatske koju on izražava, posebno među mladima koji napuštaju zemlju od ulaska Hrvatske u EU 2013. godine.

Profesor istorije Hrvoje Klasićkaže da u imidžu Perkovića postoji element "zabranjenog voća": što je zabranjeno, to postaje intrigantno i zanimljivo.

Koncert u Sinju i odbrana nacionalnog identiteta

Na koncertu u Sinju, gde je prema organizatorima bilo 150.000 ljudi, Perković je koristio jezik žrtve, prikazujući sebe i obožavaoce kao borce protiv cenzora.

- Napadani smo, proganjani, a drugi su pokušavali da nam nametnu nešto što nismo - rekao je sa pozornice.

Pevač brani korišćenje pozdrava, pozivajući se na presudu hrvatskog suda da to nije govor mržnje ako se koristi za obeležavanje rata 1990-ih.

Politička podrška i podeljena javnost

Popularnost Tompsona porasla je poslednjih godina, a pesme su nezaobilazne na proslavama, poput dočeka fudbalske reprezentacije 2018. godine.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković fotografisan je sa Perkovićem, dok je ministar odbrane Ivan Anušić priznao učešće u ratnom pozdravu na istom nastupu.

Kritičari ga vide kao provokatora koji ulepšava fašističku prošlost, dok obožavaoci smatraju da je herojski simbol hrvatskog identiteta.

Stavovi obožavatelja

Mnogi obožavatelji ne vide problem u simbolima:

- Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake - rekao je Davor Perkov, ratni veteran.

On tvrdi da su značenja simbola promenjena 1990-ih: "Današnja deca više neće morati da se bore. Mi smo se za to pobrinuli."