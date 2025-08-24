Slušaj vest

Stotine dronova iscrtale su na noćnom nebu Djevicu Mariju, anđele i krst dok je Marko Perković Tompsonpevao na pozornici, dok je pirotehnika slala plamen i vatromet u vazduh.

Tada je krenuo uvod njegove najpoznatije pesme. Publika je urlala, palile su se baklje, a pevač, poznatiji kao Tompson, predvodio je obožavaoce u izvikivanju ratnog pozdrava hrvatske fašističke vlade iz Drugog svetskog rata, piše New York Times u analizi pod naslovom "Pevačev fašistički pozdrav podsetio na krvavu prošlost Hrvatske".

- Za dom! - povikao je.

- Spremni! - odgovorila je publika.

Marko Perković Tompson  Foto: ANTONIO BAT/EPA

Nacionalistička retorika i masovne gužve

Već tri decenije, Tompson (58), hard-rock pevač, tekstopisac i ratni veteran, koristi nacionalističku retoriku u svojim pesmama kako bi sebe i obožavatelje prikazao kao čuvare hrvatske baštine.

Nedavno je, 5. jula nastupio pred 500.000 ljudi u Zagrebu, stvarajući najveće gužve na putevima širom Hrvatske u svojoj karijeri.

Tompsonov koncert na Hipodromu u Zagrebu Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Simboli ustaške prošlosti

Na koncertima u Zagrebu i mesec dana kasnije u Sinju, mnogi obožavaoci nosili su crne beretke i majice koje podsećaju na ustaške uniforme, fašističke grupe koja je vodila Nezavisnu Državu Hrvatsku. Neke majice bile su ukrašene rečima ustaškog ratnog pozdrava.

Brutalnost ustaškog režima bila je ekstremna: istoričari procenjuju da su ustaše ubile stotine hiljada civila, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i ostale političke protivnike.

Ustaše su tokom postojanja NDH ubile više stotina hiljada Srba Foto: Arhiva

Reakcija međunarodne zajednice

Posle nastupa u Zagrebu, Evropska komisija osudila je "svaki izraz fašizma koji nas podseća na najmračnija razdoblja evropske istorije".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je koncert zbog promovisanja "neonacističkih vrednosti".

Ustaše  Foto: Arhiva

Narativ žrtve i popularnost među mladima

Mnogi Tompsonovi obožavaoci prihvataju idealizovanu viziju Hrvatske koju on izražava, posebno među mladima koji napuštaju zemlju od ulaska Hrvatske u EU 2013. godine.

Profesor istorije Hrvoje Klasićkaže da u imidžu Perkovića postoji element "zabranjenog voća": što je zabranjeno, to postaje intrigantno i zanimljivo.

Tompson koncert Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Koncert u Sinju i odbrana nacionalnog identiteta

Na koncertu u Sinju, gde je prema organizatorima bilo 150.000 ljudi, Perković je koristio jezik žrtve, prikazujući sebe i obožavaoce kao borce protiv cenzora.

- Napadani smo, proganjani, a drugi su pokušavali da nam nametnu nešto što nismo - rekao je sa pozornice.

Pevač brani korišćenje pozdrava, pozivajući se na presudu hrvatskog suda da to nije govor mržnje ako se koristi za obeležavanje rata 1990-ih.

Tompsonov koncert na Hipodromu u Zagrebu Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Politička podrška i podeljena javnost

Popularnost Tompsona porasla je poslednjih godina, a pesme su nezaobilazne na proslavama, poput dočeka fudbalske reprezentacije 2018. godine.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković fotografisan je sa Perkovićem, dok je ministar odbrane Ivan Anušić priznao učešće u ratnom pozdravu na istom nastupu.

Kritičari ga vide kao provokatora koji ulepšava fašističku prošlost, dok obožavaoci smatraju da je herojski simbol hrvatskog identiteta.

Knin jutro pred početak obeležavanja hrvatske akcije Oluja Foto: Marko Karović

Stavovi obožavatelja

Mnogi obožavatelji ne vide problem u simbolima:

- Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake - rekao je Davor Perkov, ratni veteran.

On tvrdi da su značenja simbola promenjena 1990-ih: "Današnja deca više neće morati da se bore. Mi smo se za to pobrinuli."

Tompsonova muzika, dodaje, govori o dvojnosti u prirodi Hrvata: "Mi smo kao ježevi. Pogledajte nas u lice i istopićete se, ali napadnite nas i otkrićete da imamo oštre bodlje.", piše američki list The New York Times, a prenosi hrvatski Indeks.

(Kurir.rs/The New York Times/Index.hr)

