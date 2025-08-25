Slušaj vest

Nije ni prvi ni posljednji put da se vozači skupih automobila bahato parkiraju, ali da krenu da se fizički obračunavaju sa vozačima gradskog saobraćaja, to se ne viđa često.

Ali, upravo takav skandal se desio kad je žena svoj beli “rendž rover” ostavila na tramvajskim šinama.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak sukoba žene koja je vozila beli “rendž rover” i vozača tramvaja. Sve je počelo nakon što je žena parkirala svoj auto preblizu tramvajskih šina, zbog čega tramvaj na liniji 11 nije mogao da nastavi vožnju.

Čitalac portala 24sata.hr, koji tvrdi da je svemu lično svedočio, opisao je incident, a tu je i snimak.

"Izvadio sam mobilni da je prijavim policiji, ona me odgurnula, opsovala i otišla u apoteku. Fotografisao sam tramvaj koji nije mogao da prođe kraj njenog automobila. Vozač je izašao i nešto je počeo da joj objašnjava, ona ga je odgurnula svom snagom tako da je pao na pod. Mislim da ga je još opalila nogom“, ispričao je.

Video počinje ustajanjem vozača tramvaja sa ulice. Iako se na snimku ne vidi početak sukoba, čini se da u jednom trenutku vozač tramvaja zamahuje nogom prema ženi. Iz policije su potvrdili da su dobili dojavu o incidentu, ali po dolasku na mesto događaja nikoga nisu zatekli.